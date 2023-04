Maes avertit sérieusement Booba sur le Maroc, « Tu n’as rien d’Africain »

La polémique enfle sur la venue au mois de juin prochain de Booba au Maroc et Maes vient encore de relancer les hostilités sur le sujet pour poursuivre sa campagne contre son rival afin de l’empêcher de se produire à Casablanca, il est prêt à tout pour monter la tension pour déprogrammer cet événement.

Pas de répit dans la guerre entre Booba et Maes ! Le rappeur Sevranais s’est trouvé une nouvelle lutte pour nuire à son rival avec l’appel au boycott du concert à venir de B2O à Casablanca. Même si l’interprète de Ratpi World a rassuré ses fans Marocains récemment en annonçant que quasiment tous les billets de l’événements sont vendus et que le show aura bien lieu, la gronde continue de se soulever contre le maintien du spectacle et l’auteur d’Omerta apporte encore sa force au mouvememt.

Maes vient d’afficher dans une story une ancienne photo de Booba en compagnie de Vincent Bolloré datée de 2020. Le cliché relayé à l’époque par B2O sur son compte Instagram désormais suspendu avait comme légende « Cette page n’est qu’amour. Veuillez respecter. Merci » mais avait choqué les internautes, le rappeur du 92i s’était même attiré les foudres de ses fans pour cette publication. « #Africa #United #Sisi ! Tu n’as rien d’africain, t’as été éduqué par Lucie Borsenberger Kelanight. Tu n’es pas le bienvenu chez nous ! Souffre en silence, sale vieux influenceur » commente l’artiste du 93 en légende pour avertir qu’il est déterminé à faire annuler le concert de Kopp à Casablanca.

Ce message fait suite à la pétition soutenue pour Maes annuler le concert de Booba prévu le 21 juin 2023 au Maroc, elle regroupe près de 4 000 signatures actuellement et a comme but d’être reprise par les médias ainsi que les journaux locaux.

Article en lien : Quand Maes cache les albums de Gims à la Fnac, l’archive compromettante de Booba