Booba humilie Gims avec une Xbox de l’antiquité Égyptienne

Le montage est fou, Gims se fait sévèrement troller par Booba ! Meugui a parfaitement réussi à rebondir sur la polémique de ses propos sur l’antiquité avec une autre version de l’histoire notamment au sujet des pyramides en Egypte grâce à la parution d’un titre inédit mais cela n’a pas assagi Élie Yaffa pour poursuivre ses moqueries et il a encore bien fait rire les fans.

Dans une émission Youtube, Gims s’est mis dans une mauvaise situation pour affirmé que les Égyptiens possédaient l’électricité grâce aux pyramides il y a des milliers d’années. Lynché dans les médias et sur les réseaux, le leader de la Sexion D’Assaut a finalement tourné cette controverse à son avantage avec la mise en ligne du single “Hernan Cortes” uniquement disponible sur Youtube avec un peu plus de 400 000 écoutes en 2 jours, le titre devrait sortir prochainement sur les plateformes de streaming. Cette réponse de Meugui aux détracteurs n’a pas calmé les ardeurs de Booba, déterminé à ridiculiser son rival sur ses leçons d’histoire, il a encore enchainé avec des tweets hilarants.

Gims ridiculisé par Booba !

Booba nous a tout d’abord offert une vidéo remixée de Gims lors de son interview chez Le Chairman sur sa façon de réécrire l’histoire avec comme fond sonore des notes de musique d’accordéon et de flute ainsi que les mots de Meugui en boucle, “ça dépasse l’entendement, et les historiens le savent”. “GIMS LE DJ EST BON!” ajoute B2O en légende pour faire référence aux anciens propos du mari de Demdem à la télévision en 2019 au sujet du Dj de Maes après avoir répondu que le rappeur du 93 n’est pas bon, “C’est son DJ ? Non mais son DJ il doit être très bon.” avait répliqué à l’époque.

Booba traite ensuite Gims d’idiot du village avec une vidéo de France Culture pour démontrer que les affirmations historiques de ce dernier sont erronées. Le DUC conclut avec un dernier tweet devenu viral (plus d’un million de vues en quelques heures) d’une annonce de vente d’une pierre à la forme de la manette de jeu de la Xbox et le titre “Manette égyptienne Xbox Gims édition” ainsi que la description “manette de Xbox de l’époque des afrochevaliers égyptiens il y a 50 000 ans, semble avoir très peu servi, sûrement à cause de la grande panne d’électricité de -49 543 causée par l’électrocution du Pharaon Claude Français dans son bain provoquant une panne sur tout le réseau pyramidal.”. “Gims, on a retrouvé une manette sans fil de PS SPHYNX!” s’amuse à commenter B2O pour tacler Meugui.