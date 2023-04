Mister V casse internet avec sa parodie géniale des pires rappeurs

Mister V a encore frappé ! Le rappeur/humoriste a eu l’idée géniale d’inventer 11 rappeurs tous plus insolites les uns que les autres afin d’établir le classement des pires rappeurs du moment à ne surtout pas suivre. La vidéo fait un énorme carton et l’un des personnages fictifs du Youtubeur fait fureur sur les réseaux.

Après le succès des Jones, Mister V en revient au rap avec les artistes à ne pas suivre et c’est encore une réussite avec 3,4 millions de visionnages pour la vidéo en seulement deux jours. Yvick a encore fait plié de rire les internautes avec son dernier concept des pires rappeurs tout en profitant de l’occasion pour sortir un titre inédit baptisé Bootleg qui n’a rien de parodique et a pris la première place des tendances musique sur Youtube à sa sortie. Le single est aussi à découvrir sur toutes les plateformes de streaming et s’annonce comme le premier extrait de son nouvel opus.

Mister V parodie les rappeurs français et c’est magique !

Dans cette parodie, Mister V prend plaisir à créer le pire des rappeurs, l’un vraiment glauque, un autre manque ses premières prises, l’un parle tout bas ou encore un qui invente des mots. Ce dernier personnage insensé a particulièrement séduit le public, Invento chante avec son propre vocabulaire, il fait le buzz sur Twitter et sur l’application Tiktok depuis deux jours, les internautes espèrent désormais que Yvick va décider de développer ce rappeur fictif.

“Donc là je replay en boucle le son d’Invento de Mister V, alors qu’à la base c’est une boutade ? Non vraiment il est fort”, “Nouvelle vidéo de Mister V sur les 11 rappeurs a ne PAS suivre ! T un tueur @MisterVonline on attend l album d Invento”, “Je t’en supplie Mister V sort cette MASTERCLASS”, “Invento de Mister V mérite que ça”, peut-on lire dans les tweets les plus populaires de ce rappeur à ne pas suivre visiblement très prometteur selon les internautes.

Je t’en supplie Mister V sort cette MASTERCLASS pic.twitter.com/U5pn93ZdoT — Pulga 🧃 (@LaPvlga) April 14, 2023

🎥Nouvelle vidéo de Mister V sur les 11 rappeurs a ne PAS suivre ! T un tueur @MisterVonline on attend l album d Invento 🤣🤣🔥

pic.twitter.com/JdYqwdnxTQ — HorizonHipHop (@HorizonHiphop) April 14, 2023

Invento de Mister V mérite que ça pic.twitter.com/btb1I0y2qa — J (@JALILC26) April 14, 2023