Depuis le tacle de Booba, Mister V n’y croit plus

Fan de Booba, Mister V rêve d’un featuring avec le Boss du Rap Game mais tout en étant réaliste sur l’impossibilité de pouvoir conclure une telle collaboration. Le Youtubeur s’est exprimé sur le fantasme de cette connexion dans le podcast nommé « Prends un break ».

Le feat de rêve de Mister V ne se réalisera jamais

Dans cet entretien l’humoriste et rappeur s’est confié sur ce qui le pousse à continuer ses diverses activités artistiques, son plus gros échec, a goûté à un drink SHAKER, sur comment il s’est lancé en musique et a réalisé ses rêves, sur qui est le plus gros nom qui le follow sur Instagram et son featuring de rêve avec Booba. « J’ai toujours dit que c’était Booba » affirme Mister V sur ce dernier sujet. Malgré les nombreuses collaborations qu’il a pu réaliser ces dernières années, B2O reste l’artiste avec qui Yvick souhaite le plus travailler. « Pour moi, c’est le mec qui m’a mis au rap », assure-t-il pour se justifier.

Mister V est toutefois peu confiant et sait que Booba n’a aucune chance d’accepter une telle demande mais reste admiratif de l’artiste, « il m’avait un peu taclé sur Twitter, donc je pense qu’il n’est pas trop ouvert à ça. Mais je respecte toujours le rappeur ». Lors de la préparation de son album MVP paru au mois de janvier 2020, Yvick n’a pas osé faire une requête pour un featuring envers le DUC par crainte de se faire ensuite clasher sur les réseaux. Une information qu’il avait révélé lors de la promotion de cet opus lors d’un passage télévisé dans l’émission Clique, « Imagine il me screen, il me met en story et tout la honte. Tu sais il met un ‘Et puis quoi encore ?' » avait-il déclaré avec le sourire.

Yvick clashé par Booba

Une peur justifiée un an après, en début d’année 2021, Booba s’en est pris au rappeur Youtubeur comme Mister V et Squeezie qualifiés de « rappeurs imposteurs ». « Et ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs. Que ce soit Mister V ou lahuiss (j’le connais même pas ) oui V j’ai dis ton blaze tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça va pas tarder » avait commenté B2O suite au trophée remporté par le Youtubeur français le plus suivi sur la plateforme d’hébergement de vidéos lors de la cérémonie des NRJ Music Awards avant d’ajouter contre Yvick, « V, j’ai dit ton blaze, tu en fais malheureusement partie amigo. Mais la piraterie est là. Ça ne va pas tarder ».

« C’était un tweet un peu dévalorisant sur moi et ma musique. On était 2 YouTubeurs à être mis dans son viseur, c’était Squeezie et moi. Parce que Squeezie aussi a fait de la musique et il avait tweeté à propos de ça en disant qu’on était des imposteurs » réagit Mister V dans le podcast sur le tweet à son encontre de Booba.