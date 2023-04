Naps et Imen ES : c’est officialisé

La connexion entre Naps et Imen ES est enfin confirmée ! Le featuring entre le rappeur et la chanteuse est officiel depuis l’annonce de la tracklist du nouvel opus baptisé “En temps réel” du rappeur Marseillais sur lequel il a aussi invité Gambi, Gazo, Kalif Hardcore, Koba LaD ou encore Maes. Le projet sera disponible en écoute le vendredi 28 avril sur toutes les plateformes de streaming.

Naps fait son retour dans les bacs ce mois-ci avec un album de 22 titres. L’interprète de La Kiffance est très productif depuis 2017 avec un nouvel opus chaque année de “Pochon bleu” à “À l’instinct” en 2018, puis “On est fait pour ça” en 2019, “Carré VIP” en 2020, “Les mains faites pour l’or” et “Best Life” en 2021 puis “La TN (Team Naps)” l’année dernière, des projets tous certifiés disque d’or. Cette année, l’artiste Marseillais n’a pas dérogé à ses habitudes et vient de donner les détails de son prochain projet.

Naps et Imen ES réunis pour un futur tube ?

Naps a décidé d’inviter du beau monde. Gazo et Ninho sur “C’est carré le S”, Koba LaD et Maes pour “La danse du roro”, Kalif Hardcore sur “Fatst Life” et “Sativa”, Gambi puis Imen Es sur “Dua Lipa” en référence au nom de la chanteuse Britannique. Cette dernière enchaine les collaborations avec des rappeurs comme avec Dadju, Naza, Rohff, Nahir, Alonzo ou encore Jul pour la compilation le Classico Organisé. En attendant de découvrir cet opus le N n’a dévoilé qu’un single pour le moment “Purple” avec son clip réalisé par Cherif NoColor

Avec les nombreuses collaborations et titres de cet album, Naps va tenter de rééditer l’exploit de 2021 en s’offrant unénorme succès grâce au tube La Kiffance qui cumule près de 180 millions streams sur Spotify ainsi que 164 millions de visionnages avec le clip sur Youtube. Les featurings avec Gazo et Ninho promet d’ailleurs une collaboration très attendue en compagnie de deux rappeurs habitués à figurer dans les premières places du Top Singles et a cumulé les certifications, celle avec la chanteuse Imen Es s’annonce également prometteuse.