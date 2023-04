Booba ridiculise Koba LaD qui débarque sur MYM

Booba vient de faire une nouvelle victime de ses clashs ! Effectivement il vient de charger gratuitement Koba LaD sur Twitter. Pour au début de la carrière de l’interprète de Daddy Chocolat, le rappeur français exilé à Miami l’avait soutenu pourtant en 2019 pour valider le single RR 9.1 en collaboration avec Niska mais depuis il a changé de position.

Habitué à lancer des tacles aux autres rappeurs, Booba est sans pitié contre ses rivaux et n’hésite pas à commenter les moindres faits et gestes des artistes de la scène urbaine en particulier lorsqu’il n’est pas en accord avec eux. Il y a quelques semaines Koba LaD a fièrement annoncé sa libération de prison avant de faire monter la pression pour son retour en musique après plusieurs mois d’absence avec l’arrivée du sixième volet de sa série de freestyle, Ténébreux mais en attendant il s’active sur d’autres projets et reste proche de sa communauté.

Booba s’en prend à Koba LaD suite à son arrivée sur la plateforme MYM !

Suite à sa fausse embrouille avec Bolémvn pour faire le buzz avant la parution de son dernier clip alors qu’il l’avait attaqué sur ses réseaux dans coup monté par les deux compères, Koba LaD vient de débarquer sur MYM Fans, (Me You More Fans), « Quotidien, freestyle exclusivités, bienvenue dans la lifestyle de Koba LaD » décrit son profil. Ce réseau social français est de plus en plus populaire et peut être très lucratif pour les artistes car les fans payent pour accéder aux contenus par l’intermédiaire d’un abonnement payant. Booba ne semble pas apprécie ce réseau social et vient d’ailleurs de dénoncer l’idée de Dylan Thiry d’essayer de recruter des jeunes femmes pour les exploiter sur l’application avec des contenus réservés aux adultes.

Booba a partagé sur Twitter la vidéo de présentation de Koba LaD sur son compte Mym Fans avec la légende « Vos rappeurs souffrent« ainsi que le message moqueur « Tuba La D« . Le DUC n’est visiblement pas fan de ce type de démarche de la part des rappeurs pour gagner de l’argent en plus de leur production musicale.