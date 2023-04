Dylan Thiry répond directement à Booba ! B2O le défonce, « regardez ce démon »

En pleine polémique, Dylan Thiry a rapidement réagi pour tenter de se défendre et de s’expliquer face aux révélations scandaleuses de Booba mais la situation s’est encore envenimé davantage.

Le rappeur français a décidé d’en remettre une couche pour enfoncer l’influenceur qui risque très gros face aux lourdes accusations même s’il proclame ouvertement ne pas se sentir menacé.

Dylan Thiry réplique aux révélations croustillantes de Booba !

L’enregistrement audio dévoilé par Booba de Dylan Thiry qui parle de recruté des pu*es pour les exploiter sur MYM a fait l’effet du bombe dans le monde des influenceurs. L’ancien candidat de Koh Lanta est dans des sales draps mais affirme pourtant le contraire alors que les hostilités de B2O ne font que commencer d’après ses derniers propos. « Ne vous inquiétez pas« a d’abord déclaré l’influenceur face à l’agitation des accusations de Kopp à son encontre dans une story tout en faisant un placement de produit pour du shampoing puis de prendre la parole.

Dans sa guerre contre les influvoleurs, Booba ne lâche pas Maeva Ghennam, Marc Blata, Illan Castronovo, Magali Berdah et cette semaine il a annoncé ses intentions d’en finir avec Dylan Thiry. C’est avec un fichier vocal de ce dernier en train de parler de la mise en place d’un réseau pour embaucher des pu*es afin de les exploiter sur MYM avec des comptes pouvant monter à près de 700 000 abonnés que tout a commencé.

Suite à la publication de B2O, Dylan s’est retrouvé dans le Top des tendances sur Twitter avec plus de 3,7 millions de vues pour cette vidéo très compromettante. Le jeune homme s’est ensuite filmé sur les réseaux en toute décontraction au volant de sa voiture pour prendre la parole. « J’ai quand même bonne mine pour quelqu’un qui est dans une sauce » commence-t-il à déclarer avant de s’expliquer sur l’audio publié par le DUC en accusant son ancien agent de vouloir lui nuire et d’être à l’origine des révélations mais être serein face aux accusations.

L’influenceur se fait démolir par le DUC !

« Méfiez vous de votre entourage, j’ai étais très très mal entouré. Le projet de MYM, c’est un projet qu’on m’a proposé que j’ai refusé », s’exprime ensuite Dylan Thiry, il avoue avoir eu ce projet de MYM dans la tête mais ne pas l’avoir concrétisé puis assure ne pas être touché par la polémique. Booba a relayé les propos pour y répondre avec d’autres révélations par la suite toujours aussi accablantes. « Ça arrive désolé du retard. En attendant regardez ce démon qui pense encore pouvoir s’en sortir… J’vous balance direct un mini knacki à vous mettre sous la dent. » ou encore « Et surtout n’oubliez pas qu’ils sont tous affiliés et de mèche avec Berdah. » décrit-il dans ses tweets pour démonter les liens avec Magali Berdah dont il a balancé des informations sur la fuite de se*tape dernièrement.

Booba enchaine avec un autre vocal de Dylan Thiry dans lequel il tient des propos racistes puis poursuit la une mise en place d’une arnaquer contre Jazz et Laurent, le couple voulaient adopter un enfant à Madagascar, l’ex-candidat d’émission de télé-réalité aurait voulu profité de la situation pour les voler. « Je fais en sorte de leur demander 100 000 euros (…) Ils me donnent 100k et moi je fais tout pour qu’ils puissent adopter et du coup, sauver un enfant. », peut-on entendre dans un enregistrement relayé par le DUC sur Twitter. L’influenceur y affirme ensuite, « Je prends un gros billet… je ne dis pas que c’est pour moi. Je dis qu’il a à peu près 150 000 euros de documents à payer pour les avocats etc… alors que je prends tout dans ma poche. ».

