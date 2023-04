Nikita Bellucci soutient Booba après ses révélations compromettantes sur Dylan Thiry

Booba termine Dylan Thiry et fait réagir Nikita Bellucci !

Ce dimanche Booba a averti un influenceur sans le nommer qu’il va mettre fin à sa carrière en le traitant d’« influvoleur extrêmement nocif » et aujourd’hui les dossiers sont tombés, il s’agit de Dylan Thiry. Comme prévu, le DUC a balancé des informations très compromettantes contre l’ex-candidat de Koh Lanta et comme il y a quelques mois contre Magali Berdah, le fondateur 92i a obtenu un soutien inattendu de Nikita Bellucci qui n’a pas maché ses mots.

En plus de pousser à bout Magali Berdah, Booba veut passer un gros coup de balai dans le monde des influenceurs qu’il fait trembler depuis plusieurs mois et l’une de ses cibles préférées est Dylan Thiry qui l’avait d’ailleurs provoqué dans un combat en juillet dernier pour le provoquer mais cela n’a pas assagi B2O. En plus de la musique, l’ancien membre du groupe Lunatic s’est trouvé une nouveau passe temps et apporte sa force au collectif d’Aide aux Victimes d’Influenceurs pour preuve il vient du balancer du très lourd avec tout d’abord un article de presse sur l’ancien candidat de télé-réalité accusé d’avoir gagné entre 50 000 et 100 000 euros dans un trafic d’enfants avant d’enchainer avec une autre révélation.

Accusé de proxénétisme, l’influenceur se défend !

« À 18h c’est la fin de Dylan Thiry_ Pour ceux qui l’aimaient il est temps d’aller chez le fleuriste, pour les autres sortez pizzas pop-corn et Heineken ça va chier! » a ensuite averti Booba dans un tweet ce lundi après-midi puis de mettre sa menace à exécution avec un enregistrement compromettant. Kopp assure que Dylan Thiry voulait être un « mac sur Mym ». Dans ce fichier audio, l’influenceur au 1,6 millions de fans sur Instagram parle de mettre en place un business à Dubaï pour « sauver des pu*es » comme il les nomme explicitement de la prostitution avec MYM, une application sur laquelle des personnes influentes sur les réseaux partagent des photos pour les adultes moyennant le paiement d’un abonnement.

« Il y a une façon de les sortir de ça, qu’elles arrêtent de faire les pu*es, c’est de créer un MYM. On la recrute et on lui fait faire un MYM. », déclare le jeune homme dans ce vocal avant de poursuivre, « Elle fait tout ce qu’on peut imaginer sur MYM. Moi, j’ai une équipe derrière qui fait monter son MYM directement à 600-700.000 abonnés ».

« On veut sauver le p*tes. De faire les putes et du coup, en fait c’est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. » précise ensuite Dylan Thiry. Dans une autre vidéo, ce dernier se défend toutefois d’avoir souhaiter devenir un « mac sur MYM » mais qu’il confesse s’être posé la question un jour pendant une remise en question de lui-même mais heureusement ne pas l’avoir jamais fait.

Cette explication n’a pas calmer les ardeurs de Booba qui s’est félicité du soutien de Nikita Bellucci dans cette lutte. L’ancien actrice de films pour les adultes s’est satisfaite des révélations de B2O et a exprimé son agacement contre l’influenceur, elle souhaite qu’il soit envoyé en prison. « Foutez moi ça en taule » a-t-elle commenté en relayant l’enregistrement vocal révélé par le DUC sur Twitter et il a répondu, « Les termes. » pour valider cette réaction de Nikita.