Booba chaud pour le combat avec Dylan Thiry, « On se voit à Paris »

Booba veut en découdre avec Dylan Thiry !

Les hostilités sont relancées entre Booba et Dylan Thiry ! L’organisation d’un combat sur le ring entre eux reste toujours d’actualité même si pour le moment la mise en place de l’événement ne s’est pas encore concrétisé. Le rappeur français du 92i est bien déterminé à affronter l’influenceur pour régler des comptes et vient d’adresser un nouveau message à son rival.

Pas de répit pour le DUC dans sa lutte contre les influenceurs ! En guerre depuis plusieurs mois contre l’auteur d’Ultra, l’ancien candidat de télé-réalité avait provoqué Booba pour un combat de boxe lors de la promotion de son face à face contre Benjamin Samat en lui proposant un octogone sans règle. Kopp s’était ensuite moqué de la défaite de Dylan Thiry l’affichant souffrant de douleur avec une épaule déboitée mais cela n’a pas assagi ce dernier qui avait nouveau affirmé son intention de se battre.

L’influenceur est partant et attend le contrat !

« Booba je te réponds vite fait : je viens à Miami fin juin ce mois-ci, pas en 2023, et je parle pas chinois. Je compte sur toi pour assumer tes paroles jusqu’au bout. J’espère que tu ne vas pas nous faire une Kaaris B20 parce que l’histoire elle est éclatée au sol. C’était que du pipeau, que du vent. Vois ce que les influenceurs qui font de la télé-réalité ont fait, et essayes d’être au niveau. » avait assuré Dylan Thiry après son combat Benjamin Samat à Marseille il y a quelques semaines en ajoutant. « Respectes tes paroles jusqu’à la fin, et on se voit à Miami, on signe le contrat et on s’affronte en décembre. T’as accepté, on se voit à Miami à la fin du mois. Septembre je fais Benji et toi décembre. Fais pas demi-tour ».

Dylan Thiry n’est finalement pas venu à Miami en prétextant ne pas pouvoir car il est positif au Covid-19 sauf que Booba n’a pas cru à cette excuse l’accusant de mentir en expliquant qu’il n’est plus obligatoire d’avoir un test PCR négatif pour se rendre aux Etats-Unis. B2O a donc décidé de relancer l’influenceur pour mettre en place un combat de boxe, « J’suis chaud pour le combat de boxe si ça t’intéresse toujours. Laisse les marques t’as plus qu’une issue. On se voit à Paris si tu veux comme tu as peur de venir à Miami » a-t-il tweeté la semaine dernière avant de poursuivre, « T’es là? Bon alors on le fait ce combat ou pas? Tu répond plus j’comprend pas! Ça va? ».

« Pourquoi tu fais des manières ? Kaaris tu as pas été obligé de le croiser ou de le voir avant le combat, pour tout mettre sous contrat et tout mettre dans l’ordre ? Moi je suis chaud ! Mais tu parles trop ! Reviens avec du concret et un contrat en date ? Si tu le souhaites je peux revenir vers toi avec une date et un contrat dis-moi tes clauses. » a répondu l’ancien candidat de Koh Lanta prêt à affronter le DUC.