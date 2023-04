Maes jubile de l’annulation du concert Marocain de Booba le ridiculise et l’invite

Encore une défaite pour Maes annonce Booba sur le Maroc !

Maes pensait que le concert au Maroc de Booba était annulé et a jubilé d’avoir réussi à faire déprogrammation l’événement alors qu’il a fermement milité pour contre la venue de son rival à Casablanca le mois prochain mais le rappeur Sevranais s’est trompé, B2O n’a pas manqué l’occasion de l’enfoncer.

Le mois dernier Booba a présenté son concert à venir au Maroc mais l’événement a fait polémique auprès de la communauté Marocain en raison de certaines paroles du rappeur du 92i dans ses titres comme « Je vais à la chicha que pour les beurettes. », « J’enc*le vous tous, ma p*te prépare le couscous », ou encore « Petite marocaine se tape Berlusconi, izi ». Cette affaire à fait le bonheur de Maes qui n’a pas hésité à en remettre un couche pour soutenir le scandale comme avec le lancement d’une pétition en ligne pour faire annuler ce concert à Casablanca.

Le DUC propose au Sevranais de venir à son concert !

Il y a quelques jours Maes a soutenu l’appel au boycott « pour des propos jugés blasphématoires et misogynes contre les femmes maghrébines » contre son ennemi et lui a fait savoir, « booba on reçoit beaucoup de plaintes pour que tu ne viennes pas chanter Madrina et Blanche sur scène. Sache que tu n’es pas le bienvenu ». L’artiste Sevranais s’est ensuite félicité du succès de sa lutte et a affirmé que l’événement est déprogrammé avec la publication d’un vocal de B2O dans lequel il semble parler de ce concert au Maroc annulé. Le DUC a rapidement réagi pour démentir cette rumeur lancée par l’auteur d’Omerta et rétablit la vérité sur cette affaire.

« Ok je vais vous expliquer. Cet imbécile de Maes y pense que je parle du concert à Casablanca qui est maintenu. Qui est bientôt complet d’ailleurs. Alors que je parle d’une de mes visites à Dubaï. Je devais faire du business avec Omar Sylla, qui se fait passer par un prince alors que c’est un escroc. » explique Booba sur le fameux enregistrement audio révélé par Maes. « Donc j’ai eu une conversation téléphonique avec lui où je lui disais que j’annulais mon voyage à Dubaï parce que j’avais découvert que c’était un escroc. » précise Kopp avant de narguer son rival avec une invitation pour sa prestation à venir au Maroc.

« Voilà, Maes encore une défaite. Et encore une fois, Maes tu es le bienvenu au Maroc, tu peux venir, ton équipe, tout. On sera à Casa le 21, le concert est maintenu. Force à toi. » conclut Booba. Une proposition à laquelle Maes n’a pas donné suite.