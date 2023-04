Sous le feu des critiques pour la sorcellerie sur Lartiste, Marwa Loud s’exprime

Marwa Loud fait face à un gros scandale suite à la mise en ligne il y a quelques jours par Nabilflix d’une vidéo pour l’accuser de sorcellerie sur Lartiste avec des preuves compromettantes de ses agissements passées. Face aux révélations, la chanteuse est sortie du silence.

Au début de sa carrière, Marwa Loud a été soutenue par Lartiste pour se faire connaitre en rejoignant son label, Purple Money avant d’avoir son premier succès avec l’album Loud en 2018. Par la suite des tenions ont éclaté entre eux et le rappeur français a été victime d’une violente agression de la part de plusieurs individus, les personnes seraient des proches de la chanteuse qui s’est aussi retrouvée sur le coup d’une accusation d’avoir eu recours à la sorcellerie afin de nuire au mariage de son ancien mentor.

Accusée de sorcellerie sur Lartiste, Marwa Loud prend la parole !

Lors d’une discussion dans un live avec Marc Blata, Lartiste avait confié ne pas souhaiter que la vérité sur toute cette affaire ne soit révélée publiquement et a précisé qu’au sujet de la sorcellerie à son encontre, cela a détruit sa vie. Marwa Loud de son côté s’est défendue être à l’origine des méfaits contre l’interprète de tube Chocolat avant que cette histoire ne reface surface cette semaine. Le blogueur Nabilflix a mis en avant des preuves réunies par sa compagne à l’aide d’un détective privé que Marwa Loud a bien contacté un sorcier et aurait réalisé « le travail » exigé. Le Youtubeur a également recueilli le témoignage d’une femme qui parle d’un sacrifice satanique sur une petite fille sur cette histoire de sorcellerie.

Face aux nouvelles révélations Marwa Loud a réagi pour se défendre face aux nombreuses critiques contre elle sur cette sombre affaire contre Lartiste en réponse à un internaute. « Certains vous ne m’aimez pas alors vous faites les te*bé, juste parce que vous voulez y croire et avoir une ‘vraie’ raison de me détester. Hâte de voir si l’enquête a été vraiment bien réalisée… comme ça, on rigolera bien ».

La chanteuse RnB française d’origine marocaine semble confiante sur l’enquête en cours alors que Nabilflix a promis d’autres révélations dans la séance partie de sa vidéo à venir prochainement pour éclaircir toute cette histoire.

