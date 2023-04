Les meilleurs rappeurs français de tous les temps selon Rohff

Rohff est considéré comme l’un des piliers de la scène en France et voici les autres rappeurs qui l’ont marqué avec des grands noms de l’histoire du rap français.

Le rappeur du 94 a été sur le devant de la scène pendant près de 25 ans et a laissé une marque indélébile dans l’histoire du rap français grâce à ses chansons qui sont maintenant devenus des classiques comme Génération Sacrifiée, Qui est l’exemple, Testament, 94, La Puissance, En Mode, Regretté.

Depuis ses débuts dans la musique Housni a collaboré avec des nombreux artistes mais certains l’ont marqué plus d’autres et figurent dans son classement des cinq meilleurs rappeurs français. C’est lors de la promotion de son dernier album en date Grand Monsieur que Housni a révélé qui sont celui son avis les meilleurs du rap game à l’occasion d’un passage télévisé sur Canal + dans l’émission « Clique Talk » lorsqu’il s’est exprimé sur sa carrière et les artistes qu’il apprécie en France.

Le groupe de Booba a marqué Rohff

Dans ce Top 5, Rohff place en tête du classement Le Rat Luciano avec qui il a collaboré sur le single « Nous contre eux » en compagnie de Sat L’Artificier en 2000 pour l’album « Mode de vie… Béton style ». En deuxième position, Housni positionne son compère de la Mafia K’1 Fry, Kery James suivi du membre des Lunatic formé avec Booba, Ali.

Pour la quatrième place, il cite, Lino avec qui il avait réalisé un featuring avec le titre « L’œil du tigre » en 2001 pour la compilation « Première Classe volume 2 » et enfin Akhenaton prend la cinquième place du classement. Ce dernier avait invité l’artiste du 94 sur la chanson « AKH (Version H) » avec Lino et Pit Baccardi en 2001.

Un classement old school avec uniquement des poids lourds du rap français du début des années 2000 qui a visiblement marqué Rohff.