C’est quand qu’il s’éteint ? Jul répond !

Jul, le rappeur le plus productif du game prépare son retour avec un nom d’album qui en dit beaucoup sur le J ! Après le succès de Cœur blanc paru au mois de décembre et déjà certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes, le rappeur Marseillais enregistre actuellement son prochain opus qui devrait sortir prochainement et il a fait une grande annonce à cette occasion.

Alors que son titre La Moulaga avec Heuss L’Enfoiré fait un carton sur TikTok et qu’il a partagé dans une story la photo de la dédicace du joueur Bamba Dieng au Parc des Princes en train de faire son signe des deux mains pour célébrer son but face au PSG lors de la victoire de son équipe (3-1) ce dimanche, Jul vient de donner des nouvelles à ses fans sur son nouvel opus dont la sortie se précise pour demander aux internautes dans sa conception.

De retour en musique, Jul n’est pas prêt de s’éteindre !

Comme en 2020 pour préparer la parution de l’album La Machine, Jul demande aux fans de l’aider afin de concevoir la visuel de son 28ème projet dont le titre est désormais connu. Le J a choisi de s’inspirer des critiques de ses détracteurs pour cet opus baptisé « C’est quand qu’il s’éteint ? ». L’artiste Marseillais a proposé au public d’envoyer des créations de covers à l’adresse mail [email protected] et comme il y a 3 ans avec La Machine, il va ensuite choisir un visuel pour l’utiliser afin de présenter son prochain album qui devrait arriver pour le mois de juin.

La team, j’ai hâte de vous partager l’album de juin. Je vous ai préparé des bastos ! Il s’appellera : ‘C’est quand qu’il s’éteint ?’. J’ai besoin de vous pour la pochette de l’album. Je vous laisse m’envoyer vos covers sur ce mail. Et on choisit ensemble la cover finale ici mercredi 3 mai à 18h.

« La team jai vu vos retours pour le concours de la pochette… du coup je prolonge un peu et vous avez maintenant jusqua jeudi 4 au soir pour m’envoyer vos cover » précise sur Instagram au sujet de son concours dont le choix du visuel sera effectué ce vendredi 5 mai.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JUL (@juldetp)