Drake reprend un tube de Gazo, le résultat est bluffant

Découvrez Drake qui fait le refrain de Die de Gazo, oui vous avez bien lu ! Les IA aujourd’hui peuvent tout faire et dans cette situation le rendu est assez hallucinant.

Un featuring incroyablement réaliste entre Gazo et Drake

Les connexions entres les rappeurs français et américains se font très rares, des producteurs nous ont tout de même offert ces derniers temps un aperçu de certaines collaborations avec des mashups très réalistes mais l’intelligence artificielle fait encore beaucoup plus fort avec des featurings plus vrais que nature comme celui entre Gazo et Drake. L’IA fait fantasmer les scientifiques avec des progrès époustouflants qui pourrait bien changer le quotidien de tous. Le chatbot ChatGPT conçu par la société américaine OpenAI devient de plus en plus populaire et les robots sont proches de remplacer les humains dans différents domaines comme celui des chanteurs. David Guetta en a récemment fait l’expérience avec réussite en recréant la voix d’Eminem à l’aide d’un logiciel pour réaliser un nouveau morceau et d’affirmer « l’IA est l’avenir de la musique ».

Les applications potentielles de l’IA sont nombreuses et des internautes ont tenté d’imaginer des featurings inédits entres deux rappeurs est l’un d’eux est particulièrement bluffant et a fait sensation sur le web. Un TikTokeur s’est en effet amusé à faire poser la voix de Drake sur le tube de Gazo, « DIE » et le réalisme est époustouflant. La vidéo cumule plus d’un demi million de vues sur l’application et démontre la capacité des intelligences artificielles à réaliser une performance identique à celle d’un rappeur.