Pas de paix avec Kaaris, Booba a berné tout le monde « ça fait cliquer »

Les hostilités sont finalement relancées entre Kaaris et Booba ! Après avoir fait le buzz tout le week-end avec une possible réconciliation suite à la dédicace de B2O sur scène à Riska en Côte d’Ivoire avant que son rival n’en fasse de même en showcase, les fans se sont mis à rêver d’une paix entre les deux poids lourds du rap game mais Kopp vient de couper court à la rumeur.

La réconciliation jamais de la vie clame Booba

Les images ont fait un énorme buzz, Booba en concert adresse un message de respect Kaaris et passe le classique « Zoo » pour son entrée sur scène avant que Riska ne reprenne leur collaboration culte « Kalash » en showcase afin d’en faire de même. L’ambiance semblait donc s’apaiser entre les deux artistes après des années de clash et la presse s’est rapidement enflammé tout comme une partie des fans sur la possibilité d’enterrer la hache de guerre entre le rappeur Sevranais et le DUC mais tout cela n’était comme souvent de que du « troll », Kopp vient de le confirmer et de se moquer des médias pour avoir annoncé une fausse rumeur.

Malgré ces deux sorties, c’était clair pour les spécialistes que Booba et Kaaris n’envisagent pas de faire la paix. Le thèse d’un coup médiatique s’est confirmée, B2O vient de le confirmer sur Instagram via le compte PRT Club et en interview pour mettre fin aux fantasmes des auditeurs de rap français. C’est tout d’abord dans une story avec le partage d’une publication de RTL sur sa réunification avec Riska avec la mention « Autant demander à Poutine de se réconcilier avec Zelensky » qu’il a donc démenti l’information avant de prendre la parole sur la radio Trace FM pour s’exprimer sur le sujet.

« A quel moment je vais lui faire une dédicace » s’amuse B2O questionné par la journaliste sur cette réconciliation, « C’est les réseaux, c’est les poubelliers d’internet, ça fait cliquer, la réconciliation jamais de la vie ». « C’est l’intelligence artificielle alors ? » commente ensuite l’animatrice, « Non, c’est des mongols, c’est les journalistes » ajoute B2O mort de rire qui sera le 6 mai sur la scène de l’Esplanade du Cices à Dakar alors que Kaaris prépare la sortie de son prochain intitulé « Pena Duro » pour cette fin de semaine.

Booba parle des médias poubelliers qui parlaient de réconciliation avec Kaaris pic.twitter.com/NxGfttqKa9 — ZERAP (@ZERAP_) May 3, 2023