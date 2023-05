Jul cartonne avec son concours de cover, les visuels sont époustouflants

Le rappeur français Jul a récemment lancé un défi à ses fans en les invitant à créer la cover de son prochain album baptisé « C’est quand qu’il s’éteint ?« . Cette initiative a suscité beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme chez les fans du rappeur, qui ont été nombreux à participer à ce challenge créatif.

Jul inspire les graphistes !

Jul, dont le vrai nom est Julien Marie, est un rappeur et producteur originaire de Marseille. Depuis le début de sa carrière en 2013, il a sorti plus de 20 albums et obtenu des nombreuses certifications, ses projets ont connu un succès considérable auprès du public français. Le rappeur est également connu pour son style unique, sa voix distinctive et ses textes poignants.

Comme pour l’album « La Machine« , le défi lancé par Jul a été lancé sur les réseaux sociaux, où le rappeur a invité ses fans à créer la cover de son prochain album en utilisant leur créativité et leur talent. Les participants ont eu la possibilité de créer leur propre design de pochette et de la soumettre via les réseaux sociaux. Le rappeur a ensuite sélectionné les 10 meilleures couvertures et les a présentées sur son compte Instagram pour le vote final dans cette liste de 10 visuels encore en course.

Les visuels valent le détour

Ce challenge innovant a été très bien accueilli par les fans de Jul, qui ont été nombreux à participer. Les créations des fans étaient variées et originales, allant des designs minimalistes aux illustrations complexes en passant par les collages et les montages photo. Cette initiative originale de Jul a permis de mettre en valeur la créativité et le talent de ses fans, en leur offrant une opportunité unique de participer au processus de création de son album. Elle a également permis de renforcer l’engagement et la connexion entre Jul et sa communauté de fans, en leur offrant une occasion de participer activement à son travail et à son art avec des réalisations vraiment magnifiques.

« Voila les 10 pochettes sélectionnées pour mon prochain album C’est quand qu’il s’éteint ? Merci à toute la team d’avoir participé, je vous laisse choisir votre préféré (likez le commentaire avec le numéro de la pochette que vous aimez). Fin des votes ce soir à minuit » a déclaré Jul sur Instagram pour lancer le vote.

Cover pour « @jul – C’est quand qu’il s’éteint »

Merci d’avance à ceux qui donneront la force 🙂

N’hésitez pas à le tag pour qu’il voit ! pic.twitter.com/hBGmuDSkpI — ApeX BlitZ (@BlitZCreates) May 2, 2023

👀💿 Ma proposition pour la cover de l’album « JUL – C’EST QUAND QU’IL S’ÉTEINT ? » @jul 🔁 N’hésitez pas à partager, liker, et me faire vos retours (constructifs). pic.twitter.com/pPd1pR2QoE — Enzo (@enzohfd) May 3, 2023

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JUL (@juldetp)