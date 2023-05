Sadek met les choses au clair avec Ninho et Leto

Le rappeur du 93 souhaite rétablir la vérité ! Sadek est sorti du silence pour démontrer qu’il n’a pas tenu des propos insultants contre Ninho et Leto. Johnny Niuuum a révélé la vraie version du vocal diffusée sur les réseaux avant de prendre la parole dans une vidéo.

Sadek s’est retrouvé sous le feu des critiques ces derniers jours suite à la publication d’un enregistrement audio non daté dans lequel il parle de Leto et Ninho les traitant d’esclaves. Ce vocal a fait scandale dans le rap game cette semaine alors qu’aucun des deux rappeurs ciblés n’a réagi, Dek-Sa de son côté a finalement répliqué sur son compte Twitter pour expliquer que ce fichier a été coupé. « Un vocal avec un « cut » en plein milieu, je me disais bien qu’il y avait anguille sous roche, du coup, je mets le vrai en Stream » a-t-il tweeté tout d’abord avant de démontrer que cette affaire est un coup monté pour faire le buzz à son encontre.

Sadek donne la meilleure des réponses aux détracteurs !

« La vie de ma mère, il faut les forcer, il faut les obliger comme des esclaves. Ils ne méritent même pas d’entendre ce vocal’. Après, il continue zehma, il dit : ‘Ouais, c’est toi qui as raison. Regarde, c’est tous des mer*es qui ferment tous leurs gueules’. Il me dit : ‘Leto gros fils de pu*te, Ninho pareil, il faut les traiter comme des esclaves. C’est ce qu’ils sont, des esclaves’. » déclare Sadek dans l’original du vocal sans une partie de coupée, puis ajoute, « Ça veut dire, même si des gens comme ça, c’est eux, ils vont commencer à me supporter. ». « Vas-y laisse tomber frère, en plus ça mélange tout. Je ne vais pas te mentir, c’est toi, tu as raison. Tu as vu demain, je vais directement faire une vidéo. Tu as vu des excuses par rapport à la daronne. Mais lui, je ne te mens pas, je suis vert sur lui qu’il aille se faire encu*é sur la vie de ma race. », poursuit-il.

Dans une story Instagram, Sadek se filme ensuite pour annoncer avoir enregistré des nouveaux morceaux en commun avec Ninho afin de prouver qu’il n’y a aucune embrouille entre eux et pour faire taire les détracteurs. Les titres sortiront prochainement pour réduire au silence les critiques sur leur relation alors que la diffusion du vocal original dans son intégralité a déjà balayé le scandale qui l’entache depuis quelques jours.

Un vocal avec un « cut » en plein milieu je me disait bien qu’il y’avait anguille sous roche 🧐 , du coup je mets le vrai en Stream oooooooooou ? https://t.co/BNcF2mQG5s — sadek (@Sadekniuum) May 6, 2023

Bon bah c’est pas pour cette fois encore … belle tentative

La Montagerie n’est jamais finie ! 😝 pic.twitter.com/VBMxzXUyzP — sadek (@Sadekniuum) May 7, 2023

🚨Sadek s’exprime sur le vocal que Booba a « leak » ! Il recontextualise tout ! pic.twitter.com/e0kyIsSVzS — DailyRap (@DailyRapFrance) May 7, 2023