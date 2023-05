Jul croise par hasard des fans à Monaco, la séquence est magique

En attendant la sortie de son nouvel opus, Jul a offert un moment mémorable à des fans. Le rappeur marseillais a encore fait preuve de sa simplicité et de son grand cœur lors d’une rencontre avec des fans ravis de le croiser par hasard dans la rue.

Les fans n’en croient pas leurs yeux d’apercevoir Jul !

L’auteur de Tchikita a fait le plus grand bonheur de quelques fans. De passage à Monaco, il s’est baladé tranquillement dans les rues de la principauté sans service de sécurité, uniquement accompagné d’un ami. L’artiste de la ville phocéenne a sans doute imaginé passer incognito, mais un groupe de personnes totalement surpris l’a reconnu alors qu’ils étaient en plein live sur TikTok, ils ont donc filmé toute la séquence. Fidèle à sa réputation, le rappeur a salué tous les jeunes hommes avant de prendre quelques photos avec eux tout en faisant son célèbre signe des deux mains.

Les fans ont douté qu’il s’agit bien de Jul au début de la scène, tellement il s’est fait discret, mais ils l’ont reconnu à sa voix, « Je n’y crois pas » commente l’un des jeunes hommes sous le choc de le rencontrer d’une façon complètement improbable. La vidéo a ensuite fait le buzz sur la toile et les internautes ont salué le comportement de l’artiste pour sa disponibilité envers son public.

Proche de sa communauté, Jul est actuellement en pleine préparation de son prochain album en solo et vient de présenter les pochettes du projet après en avoir choisi plusieurs grâce à son concours de visuels qu’il a lancé sur Internet avec le message : « Merci la team pour toutes les propositions de pochettes et pour vos retours. Voici les 3 pochettes avec le plus de vote, pour moi la 4 c’est celle qui tue le plus, mais elles seront tous les 3 dans l’album… vous êtes des tueurs je vous aime Et surtout à très vite… « .

Je me demande ce que fout Jul solo à Monaco

Mais le plus choquant c’est qu’il a enfin décidé de remettre des BASKETS MDRRR pic.twitter.com/z48i08Vi1l — Don Cornetto (@IdrisSixNeuf) May 8, 2023