« Manchester City, il ne leur reste que la triche », Mohamed Henni pousse un gros coup de gueule

Mohamed Henni est dégouté du match nul (1-1) entre le Real Madrid et Manchester City ! Le Youtubeur a décidé de le faire savoir, car selon lui le but des Anglais n’aurait pas dû être validé par l’arbitre de la rencontre, de quoi le rendre furieux.

Pour le premier choc des demi-finales de la Ligue des Champions, le champion en titre, le Real Madrid a affronté Manchester City à Santiago Bernabéu ce mardi soir. Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager et tout reste à faire avant le match retour. Vinicius Junior a été le buteur des Madrilènes et Kevin De Bruyne a égalisé pour les Citizens mais son but fait débat. En effet, au début de l’action sur l’égalisation du Belge, la balle semble être sortie du terrain, mais le juge de touche n’a rien signalé, le ralenti a d’ailleurs démontré que le ballon avait bien franchi la ligne, mais la VAR n’est pas intervenue. Dans son débriefing d’après match, Mohamed Henni s’est indigné de cette erreur.

« Le Real Madrid s’est fait voler », Mohamed Henni choqué par l’arbitrage !

« Il faut dire clairement les choses, le Real Madrid s’est fait voler ce soir, c’est un braquage. Ce n’est plus la maison blanche, casa blanca, c’est casa de papel » affirme Mohamed Henni puis enchaine contre Manchester City, « Ils ont fait un braquage, au Bernabéu, onze joueurs, Ocean’s Eleven, sauf que là, ils n’ont pas braqué le casino à Las Vegas, ils ont braqué le Real Madrid ». « L’histoire se rappellera, c’est une honte, l’histoire ne se rappellera que de ça parce que Haaland, on ne l’a pas vu, il n’a pas touché un ballon Haaland, il était en Thaïlande. C’est honteux, ce n’est pas le Real Madrid, c’est irréel Madrid, c’est irréel » poursuit le Youtubeur français très agacé.

« A ce niveau de la compétition, ce n’est plus une compétition, c’est une pétition. On va lancer une pétition, choqué. J’avais vu ça au stade, j’ai revu quelques images, c’est écœurant, le football est mort, Manchester City, il ne leur reste que la triche, c’est leur seule chance pour gagner une Ligue des Champions, parce que sur le terrain, ils n’y arrivent pas. » dénonce Momo qui a assisté à cette rencontre en premières loges au stade Bernabéu afin de soutenir le Real et son ami Karim Benzema.