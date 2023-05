Booba : découvre 20 de ses meilleures punchlines et c’est du lourd

On a regroupé dans le désordre les 20 meilleures punchlines de Booba sur ses plus de 25 années de carrière dans le rap et certaines sont cultes.

Souvent critiqué pour ses nombreux clashs, Booba est malgré tout considéré comme l’un des plus grands rappeurs français de tous les temps, est connu pour ses punchlines percutantes et son flow caractéristique. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur 20 des meilleures punchlines de celui qui a commencé la musique avec son compère Ali pour former le groupe Lunatic, en prenant en compte leur popularité et leur impact sur la culture hip-hop française. Certaines punchlines sont un exemple parfait de la façon dont Booba utilise des métaphores pour décrire sa vie et son parcours dans l’industrie musicale.

« Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne ? » (Extrait de la chanson « Pitbull »)

« La vie c’est dur, ça fait mal dès qu’ça commence, c’est pour ça qu’on pleure tous à la naissance » – « Groupe Sanguin »

« C’est pas le quartier qui me quitte, c’est moi j’quitte le quartier » – « DKR«

« J’en suis où j’en suis, malgré tellement d’erreurs/J’suis trop en avance pour leur demander l’heure » – « Pitbull »

« Plus le combat est dur, plus la victoire est belle » – « Garcimore »

« Je traîne en bas de chez toi je fais chuter le prix de l’immobilier » – « Boulbi »

« Les rappeurs m’envient, sont tous en galère, un jour de mon salaire c’est leur assurance-vie » – « Boulbi«

« C’est pas qu’j’aime pas me mélanger, mais disons simplement qu’les aigles ne volent pas avec les pigeons ! » – « Pigeons »

« Quand mon heure sonnera, personne ne me sauvera, prends ce que t’as à prendre car personne te le donnera » – « 45 Scientific »

« Y’a que ma mère qui peut me marcher dessus car le paradis est sous ses pieds » – « RTC »

« Le savoir est une arme, je suis calibré, je lis pas de bouquin » – « AC Milan«

« J’préfère avoir un ennemi que la moitié d’un poto » – « Boss du rap game »

« Là d’où je viens, on choisit la facilité. Comme dans GTA, code crédits illimités » – « Abracadabra »

« Tu veux t’asseoir sur le trône ? Faudra t’asseoir sur mes genoux » – « Jour de Paye«

« La guerre fait partie de la paix, la mort fait partie de la vie » – « Kayna«

« J’aime pas l’Homme, j’suis pas sympa, j’ai qu’une attache : le placenta » – « Variant«

« “Booba”, “échec”, j’n’ai pas trouvé de lien, Parler de mes défaites, c’est ne parler de rien » – « ça va aller »

« Dulcinée veut aller au ciné, je vais lui péter le dos, elle ira juste chez le kiné » – « A la folie »

« Heureusement des kilos d’shit’ viennent de la côte, chez nous on dort plus, chez nous le marchand d’sable sniffe de la coke » – « Tallac »