Booba va remettre de l’ordre en musique, l’avertissement fracassant !

Retour imminent en musique pour Booba ? Le Duc prévient tout le monde avec une grosse mise en garde, il va frapper très fort et fait monter la pression en attendant !

Même s’il a récemment confirmé en interview de ne plus vouloir produire aucun album, Booba dément une proche retraite et souhaite continuer à dévoiler des nouveaux singles, son prochain inédit ne devrait pas tarder, il n’a donné aucune précision sur le sujet, mais a fait une annonce afin de susciter l’engouement des auditeurs. Très actif sur la toile où il multiplie les clashs, B2O souhaite rétablir selon ses propos un certain ordre dans l’industrie musicale, un message qui fait suite à son récent échange le directeur des programmes de Skyrock.

Il y a quelques jours, Booba a répondu à Laurent Bouneau qui a soutenu Jack Lang sur Twitter en réponse aux critiques sur sa présence à la cérémonie des Flammes, « On lui doit les droits voisins, les Zéniths, la fête de la Musique. ». L’ancien membre du groupe Lunatic ne partage pas cet avis et l’a fait savoir. « Laurent bouneau, tu as osé ! Skyrock premier sur le rap. C’est bien plus grave que ce que je pensais. Grâce à ton tweet, j’espère que la vérité va éclater. », s’insurge-t-il puis enchaine contre Skyrock avec une référence aux accusations contre le PDG de la radio, « Ceux qui vont encore mettre les pieds à Skyrock FM vous êtes des fous alliés ! Tout est mathématique, tout correspond. Tout est nwar. Pas de la diffamation, juste un partage d’articles. Les condamnations sont bien réelles. ».

En conclusion de cet échange virulent avec Laurent Bouneau, le rappeur du 92i a profité de l’occasion pour prévenir de son retour en musique très prochain avec le tweet, « Nous allons devoir rétablir l’ordre dans la musique. C’est cela qui fera le plus de bruit.« . Le prochain single de Booba en solo devrait donc mettre le feu et s’annonce fracassant, mais s’il faudra encore patienter un peu pour découvrir cela.

Nous allons devoir remettre de l’ordre en musique. C’est ça qui fera le plus de bruit. 🏴‍☠️ — Booba (@booba) May 13, 2023