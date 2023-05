Booba en fin de carrière, sa réaction très cash attriste les fans

Carrière terminée pour Booba plus proche que jamais de la retraite ? Le fondateur du 92i a répondu très clairement sur le sujet suite aux nombreuses rumeurs d’un nouvel album qui persistent depuis quelque temps ainsi que sur le fait d’arrêter définitivement le rap. Le DUC a donné plusieurs précisions concernant son avenir dans la musique au cours d’un entretien pour France 24.

Il y a deux ans, lors de la parution de son album Ultra, Booba a annoncé que c’est le dernier album de sa carrière. Rapidement, la rumeur d’une retraite prématurée s’est propagée, mais démentie par ses nombreux nouveaux singles en solo et ses collaborations depuis la sortie de ce projet. Kopp se filme d’ailleurs souvent en studio en train de travailler et dévoile fréquemment des extraits d’inédits, cela a relancé la rumeur de la possible parution d’un projet surprise comme dernièrement avec Blanco Nemesis mais rien de concret sur la préparation d’un nouvel opus. Dans une nouvelle interview, B2O à réaffirmer son intention de ne plus sortir aucun album, mais tout en restant actif musicalement comme il le fait depuis ces derniers mois.

Toujours aussi actif, Booba ne fera plus d’album

« Ce n’est pas prévu. Mais je suis en studio, je fais des featurings, je fais des toplines pour d’autres artistes ou pour moi. Je travaille toujours. Comme un footballeur pro qui joue le dimanche avec les vieux » a réagi le DUC à la question de la préparation d’un album. « Je disais que j’allais mettre fin à ma carrière en termes d’album, que je n’allais plus vraiment me concentrer à faire un album entier avec de la promo, mais plutôt me mettre en retrait et sortir un morceau de temps en temps si j’ai l’inspiration » confesse-t-il au regret de son public qui attend désespérément un projet de leur idole ainsi que la sortie de titre 6G pressentie depuis plusieurs mois.

Booba s’explique ensuite sur son rapport avec la musique et son rôle de producteur, « La musique c’est des fréquences, c’est une passion. Moi, je suis quelqu’un de simple. Je me mets au balcon, j’écoute Bob Marley il y a du soleil, je suis heureux et j’aime la musique donc j’en écoute tous les jours. J’écoute des instrus, j’écoute mes artistes ».

interview de Booba pour France24 Il parle des medias poubelliers 😂

et confirme qu’il n’y a pas d’albums de prévu pic.twitter.com/MYxfw69zxV — Lovro GloGang 🇨🇭🇭🇷 (@L0VR0DuGloGang) May 9, 2023