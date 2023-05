Niska salement critiqué pour ses décisions dans Nouvelle École

Les premiers épisodes de la seconde saison de Nouvelle École sont disponibles et ils font déjà débat ! Après l’embrouille entre Crystal et Shay qui s’est pris une pique de Booba pour son attitude vis-à-vis de la candidate de l’émission, les choix de Niska font parler beaucoup parler, les internautes se sont étonnés de ses décisions et certaines ont lancé des théories plus ou moins farfelues.

Niska se fait lyncher par les internautes !

En plus des tensions entre Shay et Crystal, Nouvelle École a enflammé le réseau social à l’oiseau bleu pour une séquence de Niska en train choisir un candidat pour la compétition ayant comme but de trouver la prochaine révélation du rap francophone avec comme récompense 100 000 euros pour tenter de lancer sa carrière dans la musique. En effet, dans un épisode de cette saison 2, le rappeur d’Évry fait face à 3 jeunes artistes, Nayra, Slkrack et Bayass. Afin de l’aider à sélectionner un candidat, il s’est entourée de Zed pour avoir son avis sur la décision à prendre, notamment le fait de prendre un seul représentant ou plusieurs. Au final, l’interprète de Réseaux opte pour éliminer Nayra de quoi susciter l’incompréhension totale des internautes.

« Niska, il n’a vraiment aucune sensibilité artistique, aucune impartialité, Nayra, elle a tout éteint et il préfère prendre des mecs rincés, il m’a gavé », « J’ai vraiment la rage. Niska il fait N’IMPORTE QUOI. Des choix incompréhensibles. Comment il a pu ne pas choisir Nayra ? Même SCH ou Shay l’aurait pris direct. Elle était INCR comparé aux 2 autres. », « Nayra, elle maitrise plume, gestu, rap et chant, elle te sert du caviar, mais toi, tu préfères prendre deux mecs alors qu’elle les a éteints. Ah frère, c’est trop. », peut-on lire dans les réactions des Twittos. Une surprenante théorie a même surgi sur les liens entre Niska, Zed et SDM avec les deux candidats choisis, mais le rappeur du 92i a répondu, « Sur internet, vous êtes rempli de théorie, ça me fume. Tu dis de la caille de ouf mon pote » pour y mettre fin.

