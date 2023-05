Tiakola devient milliardaire en…

Un jeune rappeur qui cartonne !

Tiakola a franchi un nouveau cap cette année grâce au succès de son premier album et le prouve en chiffres avec le milliard d’écoutes sur Spotify, un bel exploit à son actif sur les plateformes de streaming en attendant de découvrir le second prochain très attendu par les fans.

Le succès de Tiakola est phénoménal

Tiakola a réussi à atteindre les sommets ces derniers mois en solo avec les singles « Meuda » (53 millions de streams) et Gasolina feat Rsko (59 millions de streams), « La clé » (35 millions de streams) ou encore « Mode AV » (40 millions de streams) featuring Niska et Gazo tous extraits de l’album « Mélo » certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes. L’artiste signé sous le label Wati B de Dawala a également enchainé les collaborations réussites lui permettant constamment de figurer depuis 2022 dans le Top 50 des singles les plus écoutes en France sur les plateformes de streaming.

Les featurings ont largement contribué au milliard de Tiakola

Le morceau « Meuda » produit par Oath par au mois de mai 2022 est d’ailleurs toujours dans le Top 10 des singles les populaires en France actuellement. Les différentes collaborations de Tiakola ont aussi d’atteindre ce nouveau seuil dans sa carrière comme avec « Fleurs » en compagnie de Gazo (57 millions d’écoutes), « Toute la journée » avec Zola (26 millions d’écoutes) ou encore « Cadeau » avec Aya Nakamura (16 millions de streams) et « Pas comme ça » avec Tayc (44 millions de streams).

Une belle consécration, pour Tiakola qui rejoint le cercle très fermé des rappeurs français milliardaire en streams avec son milliard d’écoutes sur Spotify et il ne devrait pas s’arrêter là.

