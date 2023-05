Crystal répond à Shay et rêve d’un feat avec Booba

De passage dans l’émission RAPOL’OG, Crystal s’est exprimée pour la première fois sur sa participation à la Nouvelle école sur Netflix et sa fameuse séquence sous tension face à Shay pour laquelle elle a obtenu le soutien inattendu de Booba.

La scène de Crystal face à Shay agite la toile depuis la diffusion de la saison 2 de la Nouvelle école. Même si elle n’a pas réussi à prendre une place dans la liste des candidats pour tenter de gagner la compétition et le chèque de 100 000 euros, la rappeuse a réussi à faire parler d’elle suite à sa rencontre avec l’ancienne artiste du 92i qui lui a adressé quelques conseils pour sa carrière, mais sans y prêter attention et un vif échange a eu lieu entre les deux chanteuses qui a bien fait rire Booba.

Crystal parle de façon énigmatique de Shay et de Booba

La candidate de la Nouvelle école a profité de son buzz pour dévoiler un clip inédit avec « Toctoc ». Crystal est ensuite revenue sur cet incident avec Shay au micro de RAPOL’OG, « On se connaît sans se connaître. On s’est déjà vues. Ce n’est pas ma copine » explique-t-elle avant de laisser sous-entendre que les paroles de son freestyle serait un tacle contre la membre du jury de la Nouvelle école, « Tu serres mes ex’, je te laisse grailler mes miettes » et elle fait supposer qu’ils y auraient des antécédents entre elles, mais ne donne aucune précision sur le sujet.

Shay n’a fait aucune déclaration sur cette altercation verbale, mais a fait référence à cette affaire avec le tweet, « 12 ans d’écart. C’est pour ça que… Laisse tomber, on va me tchiper ici » alors que Booba s’est amusé de leur face à face en allant jusqu’à mettre une image de Crystal comme photo de profil sur son compte Instagram. Un geste qu’elle a commenté dans cet entretien en avouant connaitre B2O avant de rêver à une possible collaboration en le comparant à Jay Z, « J’aimerais bien. Avec le Jay-Z français, j’aimerais bien ».

