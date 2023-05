Kaaris : un agent de sécurité défie son garde du corps

Les propos provocateurs du garde de corps de Kaaris contre Francis Ngannou et Ciryl Gane, ne sont pas passés inaperçus. Kipré Wahi affirme pouvoir mettre à mal les deux combattants de MMA et vient de se faire défier par un agent de sécurité dans une séquence qui a fait le buzz sur les réseaux.

Je te prends quand tu veux, où tu veux…

Kipré Wahi connu comme le garde du corps de Kaaris s’est fait remarquer dans une interview accordée à Actu People en assurant pouvoir « prendre » Francis Ngannou et Ciryl Gane. Il se décrit comme étant une personne sûre d’elle, impulsif, virulent et colérique, « C’est simple, 0 défaite. Tête-à-tête, personne ne me frappe. Je ne suis pas prétentieux, c’est une vérité ». Cette déclaration a suscité des nombreux commentaires sur la toile dont celle de Valentin Morabiteau, un agent de sécurité qui a posté une vidéo pour le provoquer.

« Alors, il n’y a pas longtemps, il y a le garde du corps du rappeur Kaaris (…) En revanche, je te dis les choses, c’est clair : je n’ai jamais plié les poings dans un octogone, je n’ai jamais fumé le sh*t, je n’ai jamais fait la tonne. Mais toi là, ok, en bagarre de rue, je te prends quand tu veux où tu veux (…) et c’est moi qui vais te réanimer. » menace Valentin Morabiteau en s’adressant à Kipré Wahi dans une séquence insolite qui a bien amusé les internautes. La garde du corps de Kaaris n’a pas donné suite pour le moment à ce défi improbable.

Un agent de sécu du nom de Valentin morabiteau défie le garde du corps de Kaaris ! pic.twitter.com/YrKKPCjxw5 — Generasonrap (@generasonrap) May 23, 2023

Le garde du corps de Kaaris annonce qu’il peut battre Cyril Gane et Francis Ngannou et qu’il a 0 défaite ! pic.twitter.com/7aQOBTzl9U — Generasonrap (@generasonrap) May 15, 2023