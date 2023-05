La Fouine affiche encore son physique fou

Ses fans attendant son retour en musique avec un nouvel album, mais devront encore patienter pour le moment, La Fouine fait l’actualité ces dernières semaines sur son compte Instagram avec la publication des clichés de son évolution physique et ses séances de musculation.

La Fouine, rappeur en retrait, mais fidèle à son public, fait sensation avec son physique à 41 ans. Malgré quelques sorties musicales en 2023 dont deux collaborations avec le groupe 47ter et Sultan ainsi qu’un freestyle à la radio Générations, l’artiste originaire de Trappes qui s’est exilé aux Etats-Unis pour résider à Las Vegas ne fait plus autant de bruit qu’avant, reste toutefois proche de sa communauté et de ses 2,4 millions d’abonnés sur Instagram en étant l’un des rappeurs français les plus populaires sur le réseau social.

La Fouine a d’ailleurs annoncé récemment préparer une nouvelle tournée en déclarant dans plusieurs publications, « Parce que l’on sait d’où l’on vient. Bientôt près de chez vous, dites-moi en commentaire quel morceau je ne devrais pas oublier de chanter sur scène. Merci Montréal ! Je serai bientôt en tournée dans tout le Canada, en France et en Afrique ! Dans quelle ville aimerais-tu me voir venir ? », avec des vidéos de lui sur scène pour afficher son impatience de retrouver son public en concert. En marge de la préparation de cette série de concerts à venir.

Laouni poursuit sa métamorphose physique et dernièrement les internautes se sont étonnés de sa prise de masse assez folle, cette semaine, il a encore relayé une story le résultat bluffant de son intense entrainement à la salle de sport, de quoi impressionner encore les fans.

