Booba affiche la chute de Gims, ça chauffe entre les rappeurs

Moqué par en direct à la télévision par Gims, Booba le détruit, et le traite de menteur. Il évoque notamment son soutien à Valérie Pécresse et ne manque pas de l’afficher.

Ça chauffe de plus en plus entre Gims et Booba !

Booba a rapidement répliqué pour remettre en place sévèrement l’ancien membre de la Sexion D’Assaut et vient encore d’en remettre une couche. Le DUC est visiblement très énervé contre Meugui et prêt à tout pour lui nuire avec des gros dossiers. Le rap français est en ébullition à chaque clash majeur entre les deux poids lourds du game et cette rivalité explosive n’est visiblement pas prête de se stopper, les échanges acerbes entre eux se poursuivent comme ils viennent de le prouver.

Les réseaux sociaux ont été le principal terrain de jeu pour les échanges houleux entre Booba et Gims, avec des insultes, des provocations, des attaques frontales ou encore des déclarations cinglantes qui ont attiré l’attention des médias et des fans, mais cette fois-ci le clash s’est relancé suite au dernier passage télé de l’auteur de Subliminal qui a assuré dans l’émission Quelle Époque sur France 2 que B2O est grand fan de sa personne.

B2O sort les dossiers !

Dans cette émission, Gims s’est aussi expliqué sur ses propos en soutien à Valérie Pécresse dans laquelle il avait déclaré, « Je suis fier de collaborer depuis maintenant quelques années avec Valérie Pécresse. Il y a énormément de choses à venir, de belles choses en perspectives pour mettre les talents en avant. (…) Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let’s go. » avant de se défendre ensuite de ne pas appeler à voter pour elle aux élections présidentielles peu de temps après. Face à Léa Salamé, Meugui a rappelé ne pas pouvoir voter en France n’ayant pas obtenu la nationalité, sauf que cette explication n’a pas convaincu Booba.

« Marabout, menteur et chat noir« accuse Booba envers Gims, il ressort aussi l’accusation de polygamie contre son rival puis affiche l’audience du programme « Quelle époque » avec son passage, l’émission au plus bas a réuni seulement 840 000 téléspectateurs. Le DUC finit ce tweet avec l’annonce de l’annulation d’un concert du frère de Dadju avant de poster un autre tweet pour s’amuser de cette chute d’audience et de l’annulation de son spectacle avec un montage d’une personne qui se présente chez un employeur avec le message « Bonjour, vous voulez inviter Gims ? Oui, je veux faire une audience de merde. Bienvenue sur France 2 » afin de rigoler de sa chute de popularité.

L’embrouille entre les deux rappeurs français ne donne aucun signe d’apaiser et pourrait donc encore durer un long moment.

Marabout menteur et chat noir… 😎 pic.twitter.com/s8F1jibwWA — Booba (@booba) May 29, 2023