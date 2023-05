Rohff clash fort Booba « tu aimes la b*** »

Rohff accuse Booba de reprendre ses expressions ! C’est l’un des clashs les plus anciens du hip-hop français et il ne cesse d’être relancé, Housni vient encore de lancer une attaque piquante contre son ennemi qui ne devrait pas tarder à réagir après cette provocation humiliante.

Booba vole l’expression de Rohff qui le détruit directement !

B2OBA a décidé de cibler Poupette Kenza soutenue par ROH2F avant cette nouvelle polémique lancée par un signalement de la part d’une députée du parti politique Renaissance, Sarah Tanzilli pour la diffusion d’images sujets à controverse sur les réseaux de la Snapchateuse en compagnie de ses enfants. L’influenceuse a notamment diffusé une vidéo en compagnie de sa fille qui s’apparente à de la pédop*rn*graphie, elle s’est défendue d’accusations calomnieuses à son encontre. « Non, non et non, ça ne peut pas et ça ne doit pas passer ! Elle a un père cette petite ? », c’est ensuite indigné le patron du 92i sur cette séquence avant d’être interpellé par le tweet d’un internaute.

« Et la bitezer, on en parle » a répliqué un Twittos à B2O avec une ancienne vidéo du rappeur portant un étrange bonnet rose sur la tête aux côtés de ses enfants Omar et Luna. « Pour décrédibiliser poupette, il y a du monde qui mettent des photos tweeter a pris des profils de ces harcèlements » commente un autre internaute. « En mode bitzer fort« répond avec humour Booba. Cet échange n’a pas échappé à Rohff qui est à l’origine de la fameuse expression en mode.

Housni a tenu à rappeler au DUC d’où provient cette expression avec la copie d’écran d’un article du journal Le Progrès sur le sujet dans lequel il est expliqué, « En mode travail, en mode vacances… Cette expression rentrée dans le langage courant est apparue dans une chanson du rappeur Rohff en 2005, tout comme de nombreuses autres expressions ». « Booba. Utilise d’autres expressions pour avouer que tu aimes fort la b*te stp… Merci.« lâche le rappeur du 94 en mentionnant son rival pour l’avertir d’utiliser une autre expression que la sienne tout en se moquer de lui au passage.

en mode bitzer fort — Booba (@booba) May 26, 2023

.@booba Utilise d’autres expressions pour avouer que t’aimes fort la b*te stp… Merci. pic.twitter.com/4Jh4U5y1Oh — ROHFF (@rohff) May 29, 2023