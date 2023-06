Dadju prêt à se battre sur scène avec un fan, Booba en rigole

Dadju n’a fait aucun commentaire sur l’incident alors que les images ont fuité sur les réseaux et ont fait le bonheur de Booba, le frère de Gims a perdu son sang-froid sur scène lors d’un showcase face au public.

Dadju veut en découdre avec un spectateur

Avant sa tournée estivale avec Gims, Dadju enchaine les dates de concerts, mais lors d’un récent show sa prestation avec été perturbée par un spectateur. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, l’ex-membre de The Shin Sekai stoppe sa performance sur scène pour s’adresser à une personne du public qu’il pointe du doigt et le chanteur apparait très agacé par cet individu. Ce dernier interpellé par l’artiste monte même sur scène pour faire face à Dadju, prêt à le frapper avant d’être retenu par le service de sécurité pour l’empêcher d’adresser un coup à cette personne.

Booba s’amuse de cette altercation

Très énervé, l’individu quitte finalement la scène sous les moqueries d’une partie du public alors que Dadju continue de lui parler et semblait prêt à en découdre pour régler des comptes. La séquence a fait rire Booba qui s’est amusé à partager la vidéo sur Twitter avec des émojis mort de rire et la légende ironique, « C’est la street » tout en mentionnant l’interprète du tube « Reine » pour tenter de susciter une réaction de sa part et a ajouté une vidéo moqueuse de Gims en marabout.