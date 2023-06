Rohff est l’égale de Booba d’après Sadek qui répond sur le plus fort des 2

Qui est le plus fort entre Booba et Rohff ? Sadek répond en toute franchise dans sa dernière interview promotionnelle de son nouvel album baptisé « Ouvert tout l’été » à paraitre le 16 juin.

Face à Guillaume Pley dans son émission Legend, Sadek a retracé sa vie et ses meilleures anecdotes de carrière dans le rap. Le rappeur du 93 a aussi livré son avis sur les deux légendes du rap français que sont Rohff et Booba en faisant la comparaison entre les deux stars, mais il précise faire abstraction des chiffres de vente d’albums ou de singles après avoir parlé du fléau de l’achat des streams dans le rap français.

Sadek explique pourquoi Rohff et Booba se valent !

Sadek confirme les révélations de Booba, il y a deux ans, sur l’achat des écoutes sur les plateformes de streaming, « Oui, bien sûr que c’est réel. C’est une chimère. On sait que c’est là, mais personne ne l’avouera. Personne ne dira : oui, moi, j’achète du stream » explique-t-il en réponse aux questions de Guillaume Pley sur le sujet. Johnny Niuuum tente ensuite de justifier la source du problème et s’indigne du comportement des auditeurs qui juge les artistes sur les ventes. « Dès le moment où on a lié l’artistique à de la métrie, c’est-à-dire à lui associer des chiffres, c’était foutu. Parce que l’artistique, qu’est-ce que c’est ? C’est subjectif ».

Dek-Sa compare par la suite Rohff et Booba, « C’est pour ça qu’avant, il y avait des gens qui vont aimer Booba, d’autres vont aimer Rohff. Les deux se valent, donc on ne peut pas dire que l’un est plus fort que l’autre ». L’artiste originaire de Neuilly-Plaisance déplore que le fait de se baser sur les ventes n’est pas l’idéal afin de comparer des rappeurs, « Sauf que maintenant quand on associe des chiffres, etc. Pour aller dans ce truc d’effet de groupe, de truc populaire, on va écouter ce qui fait le plus de chiffre ».

Une déclaration qui ne devrait pas laisser indifférente les principaux intéressés, Rohff et Booba sur cet opinion de Sadek.