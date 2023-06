Seth Gueko : sa transformation physique hallucinante en vidéo

Seth Gueko a filmé sa transformation physique par le coach Rob Transformer dans un documentaire désormais disponible sur Youtube. Durant un mois, à Marbella en Espagne, le rappeur a suivi une diète stricte et un entraînement sportif intensif.

C’est en vue du shooting photo pour sa collection de vêtement sport : Barlou Athletics Team que Seth Gueko s’est astreint à une hygiène de vie irréprochable. “Bourreau et docteur”, Rob Transformer est à l’initiative des entrainements, mais aussi des repas, puisque son approche de travail s’articule autour de trois axes : sport, alimentation et mindset.

Le secret de l’impressionnante métamorphose de Seth Gueko révélé en images

Cette transformation digne d’une préparation d’acteur hollywoodienne a été filmée dans un reportage baptisé « Guex Machina » et on y retrouve également le jeune rappeur Kanoé, connu pour sa précocité, mais aussi pour ses addictions contre lesquelles il a lutté, poussé par Seth Gueko, mentor dans le rap, comme dans la vie, le jeune de 20 ans a montré sa grande détermination à atteindre ses objectifs.

Rob Transformer est spécialisé dans la transformation physique de personnalités, le coach partage ses connaissances et ses conseils à ses clients afin qu’ils gardent une hygiène de vie des mois ou des années après l’avoir croisé, les célébrités se pressent autour de l’athlète. On ne compte plus le nombre de VIP que Rob a transformé, Axel Tony, Malik Benthala, Stomy Bugsy , Astrid Nelsia ou encore Adil Rami.

Même si on assiste à une transformation physique impressionnante du Seth Gueko, il reste fidèle à lui-même, toujours plein de punchlines acérées, mais évoluant sur des prods actuelles et saisissantes : cynique, plein d’humour, mais toujours aussi sérieux, aucune place pour les faux-semblants. Et les prods mélodiques, le boom bap voire le boom trap ne sont pas rejetés dans son répertoire, loin de là, proches de son classique Titi Parisien. Sa tournée est en préparation.

À lire aussi : Booba met sa menace à exécution contre Seth Gueko