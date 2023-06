Mister V : la raison qui l’a poussé à mettre fin à Invento

Mister V n’a pas cédé à la pression des internautes et voici exactement pourquoi il a fait le choix de ne pas donner suite au personnage d’Invento malgré l’énorme buzz généré.

Il y a un mois, Mister V s’est amusé réaliser une nouvelle vidéo parodique intitulée « Les 11 rappeurs à ne pas suivre » et le concept à fait un carton avec près de 9 millions de vues sur Youtube. Le rappeur/humoriste a imaginé un classement des pires rappeurs français et des personnages fictifs vraiment très insolites, l’un d’eux a particulièrement attiré l’attention des internautes, Invento. Un artiste qui rappe avec son propre vocabulaire en inventant des mots et il a fait fureur sur les réseaux notamment sur Tiktok, les fans ont ensuite demandé en masse à Yvick de continuer à développer ce personnage.

Invento, c’est fini, Mister V en explique la cause !

Mister V n’a finalement pas suivi l’avis des internautes et s’est expliqué sur le sujet lors de son passage dans les locaux de la radio Skyrock. « J’ai vu évidemment les demandes, mais je ne saurais pas faire la suite de ce son en fait » a-t-il avoué avec le sourire avant d’expliquer « J’ai kiffé faire ce bout-là, mais si tu me demandes de faire le reste, un couplet et tout, je ne sais absolument pas le faire ». Yvick se défend ne pas pouvoir approfondir ce personnage sur un titre complet et cela ne fonctionne qu’avec un extrait de quelques secondes.

« Les gens adoreraient que je fasse vraiment l’album de ces artistes à suivre, mais en réalité, je suis bon pour faire des petits extraits, mais après les sons entiers, je ne sais plus les faire », a-t-il conclu sur Invento que les fans ne pourront donc plus retrouver sur un autre morceau.