Booba taquine Niska avec des photos compromettantes d’Aya Nakamura

Niska ne risque vraiment pas d’apprécier le dernier tacle sur le MMA à son encontre de la part de Booba avec des anciens clichés compromettants d’Aya Nakamura sur les accusations de violences conjugales.

La controverse de la liaison entre Niska et Aya Nakamura ressortie !

Une interview de Niska pour la promotion de la deuxième saison de la Nouvelle école a interpellé Booba qui ne loupe jamais la possibilité de s’adresser à ses rivaux comme avec le concert de Gims dans un stade à moitié vide. Cette fois-ci, l’auteur du tube « Réseaux » a pris cher, dans un récent entretien, un journaliste l’a questionné si le métier qu’il aurait choisi s’il n’avait pas percé dans le rap. Le rappeur originaire d’Évry, en Essonne, a confié vouloir être combattant dans un sport de combat, ce qui n’a pas échappé à B2O, il a rebondi sur cette déclaration pour le démonter. Booba a relayé cette séquence dans une story pour ressortir des copies d’écran au sujet de l’affaire des accusations de violences et d’agressions contre Aya Nakamura de sa part. « Le MMA en question« réagit B2O en légende de la publication pour l’accuser d’avoir frappé sa compagne de l’époque et lancer une nouvelle pique à son ancien ami. Dans cette affaire, la chanteuse avait regretté ne pas avoir porté plaine au moment des faits.

« Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit » avait confié Aya Nakamura sur cette affaire en dévoilant sur les réseaux des photos de ses bleus sur le visage. « Quand j’ai vu tout ce qu’il se passait, les médias avaient tout repris, je me suis dit ’Ah non, je ne veux plus en fait. J’avais quand même un peu honte. Je l’ai publiée pour montrer que moi aussi, ça m’était arrivé » avait-elle précisé sur son choix de révéler les clichés. Le DUC a également relayé les images en question. Depuis un certain temps, les tensions se sont apaisées entre Booba et Niska. Les deux rappeurs ont continué leur parcours musical sans se concentrer sur cette rivalité, l’auteur de Commando n’a d’ailleurs jamais répliqué aux provocations d’Élie Yaffa.