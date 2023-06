Mbappé au PSG, c’est bientôt fini ! Le Real prêt à se l’offrir

Suite aux rumeurs de son choix de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est sorti du silence via un communiqué de presse afin de confirmer son intention de ne pas activer l’option de renouvellement de son contrat arrivant à échéance à l’été 2024. Le Real Madrid semble désormais en position favorable pour le recruter, soit dès cet été, soit l’année prochaine gratuitement.

La nouvelle fait l’effet d’une bombe dans le monde du football. Via un communiqué relayé par l’AFP, Mbappé a confirmé de manière officielle son choix de pas lever l’option d’une année supplémentaire dans son contrat avec le PSG, il en avait déjà informé le club parisien au mois de juillet 2022. Le champion du monde français ne souhaite pas aller au-delà de son contrat. Le meilleur buteur de Ligue a acté son départ avec cette annonce que le PSG ne parait pas prêt de laisser partir sans indemnité dans un an et pourrait donc le placer sur la liste des transferts.

Mbappé et le PSG, ça chauffe !

Reste donc à savoir si Mbappé va quitter la capitale française dès cet été ou en 2024. Du côté de Madrid, cette nouvelle a tout changé, afin de compenser le départ de Karim Benzema, le Real rêve toujours d’enrôler l’attaquant parisien malgré l’échec de la saison passée, Kylian n’a jamais été aussi proche de quitter Paris, car désormais le PSG semble prêt à le vendre.

Selon le journal Le Parisien, Mbappé n’a pas apprécié les fausses promesses du mercato 2022, les dirigeants parisiens auraient promis des grosses recrues sauf que cela n’a pas été le cas et il a été déçu des résultats de la saison, notamment l’élimination prématurée en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il estime ne pas pouvoir gagner la Champions League ou le Ballon D’Or en restant au PSG.

Selon les médias spécialisés en Espagne, une première offre du Real Madrid devrait être transmise rapidement au Paris Saint Germain, mais Mbappé a formellement démenti cette rumeur, il souhaite honorer son contrat jusqu’au bout. « MENSONGES… En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. », a-t-il affirmé.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023