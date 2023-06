Rohff et Booba s’unissent pour une lutte commune contre Morandini

Jean-Marc Morandini répugne Rohff et Booba ! Habitué à se clasher, les deux poids lourds du rap français ont enfin trouvé une causse commune pour s’indigner des accusations contre le présentateur de télévision ainsi que des décisions de la justice dans ce type d’affaire.

Constamment en désaccord, Rohff et Booba sont d’accord sur un sujet, les sentences de la justice française contre ce que B2O nomme les prédateurs se*uels comme Jean-Marc Morandini. Au mois de mars dernier, Housni avait déjà poussé un coup de gueule contre l’animateur, afin de s’insurger de la justice à deux vitesses dans le jugement d’une célébrité et d’un accusé lambda suite à l’annonce de la peine d’un an de prison avec sursis probatoire de deux ans contre Morandini pour harcèlement se*uel ainsi que corruption de mineur sur trois adolescents. À nouveau de passage au tribunal suite à une autre plainte de harcèlement se*uel d’un jeune acteur, le journaliste aurait demandé à des hommes âgés entre 19 et 26 ans de s’afficher complètement dévêtus lors d’un casting pour une série dont il était le producteur et aurait même utilisé une fausse identité d’une jeune femme pour obtenir une fe**ation de l’un des candidats. Les faits ont rendu dingue les deux chanteurs qui ont pris la parole sur Twitter.

» Morandini qui voulait faire un film de Q en U12 (que des garçonnets). Qu’en pensez-vous ? Ça se soigne ça? -12 « , s’exclame Rohff outré par les faits reprochés contre Jean-Marc Morandini en relayant un tweet d’un internaute en train d’expliquer que le tribunal a révélé une gradation des demandes osées de l’animateur, une version interdite aux moins de 12 ans et une autre aux moins de 16 ans, de quoi écœurer le rappeur du 94.

» Morandini qui toujours sur Cnews en bon prédateur se*uel récidiviste comme si de rien était. C’est la secte Palmade, ils sont en train d’essayer de banaliser le diable, c’est insupportable et personne ne se mobilise « , s’exprime ensuite Booba dans un autre tweet pour suivre l’avis de Rohff et s’étonner que le journaliste puisse toujours être à la télévision sur Cnews avec toutes les polémiques le concernant sans aucune sanction ne soit mise en place.

