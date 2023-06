Ryan Gosling arbore des costumes aux couleurs des albums de Naps

C’est totalement insolite et le concept a bien amusé Naps ! Un internaute a eu l’idée improbable de recenser les costumes de Ryan Gosling aux couleurs des albums du rappeur marseillais. L’auteur de « La Kiffance » même relayé en personne cet étrange « thread ».

28 avril dernier, Naps a fait son retour dans les bacs avec son album « En temps réel » qui a pris la première place du Top Album à sa sortie avec 13 282 équivalent ventes pour sa première semaine d’exploitation. Sur ce projet, le Marseillais s’est entouré de Gazo et Ninho pour le tube « C’est le carré le S » certifié single d’or et dont le clip cumule 6 millions de visionnages en trois semaines. Proche de sa communauté, le rappeur poursuit la promotion de cet opus sur ses réseaux et a été interpellé sur Twitter par la publication d’un fan qui a comparé les pochettes de ses albums aux tenues de Ryan Gosling.

« THREAD : Ryan Gosling et ses costumes aux couleurs des albums de Naps« , titre l’auteur de ce comparatif pour commencer sa publication avec l’acteur américain dans un costume bleu aux couleurs de l’album « Pochon Bleu« , puis il enchaine avec le projet « Best life », les opus « Carré VIP« , « A L’instinct » ainsi que double album « On est fait pour ça » puis de conclure avec « En temps réel ». L’internaute décrit même chaque comparaison entre les vêtements de Ryan Gosling et les albums de Naps avec des descriptions vraiment très drôle.

L’artiste de la ville phocéenne a visiblement apprécié cette idée saugrenue de réaliser une telle étude et a partagé la publication sur son compte avec le commentaire « Merde alors Ryan, je t’avais dit de pas faire le con« . Le tweet a rencontré un franc succès, il a totalisé un demi-million de vues sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Merdalors Ryan jtavais dit de pas fairelecon https://t.co/lqgZDylBHn — Naps (@Napsvraicompte) June 13, 2023

6 – Et enfin, l’intemporel On Est Fait Pour Ca : Ryan sort son plus beau costume pour nous prouver son amour pour le plus grand double album de l’histoire : perite chemise a motif qui rappele les nombreux feats sur l’album et un costume qui evoque les ombres du visage de Naps pic.twitter.com/BGO87NYZBM — citoyen amateur de latinas (@ElectroVibes_) June 12, 2023

3 – Le tres bon Carré VIP : Notre cher Ryan sort le costume gris pour exprimer son amour inconditionnel au fameux album de Naps ou l’on retrouve le single 6.3 pic.twitter.com/IIY3oa69EY — citoyen amateur de latinas (@ElectroVibes_) June 12, 2023