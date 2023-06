Koba LaD et Mélanie Da Cruz, la folle rumeur

La rumeur se propage depuis quelques jours sur la toile et intrigue les internautes, Koba LaD serait en couple avec Mélanie Da Cruz. L’information n’est pas officielle, mais prend de l’ampleur depuis le début de la semaine suite aux informations révélées par Aqababe, adepte des rumeurs croustillantes sur les célébrités qui lui a d’ailleurs causé des représailles de Maes.

Connue pour avoir participé à la saison 9 de Secret Story et avoir été la compagne du footballeur Anthony Martial jusqu’au mois de mars 2022, Mélanie Da Cruz se serait rapprochée de Koba LaD ces derniers temps, au point qu’une rumeur d’une liaison entre ne circule. L’influenceuse suivie par plus de 4 millions d’abonnés fait fréquemment parler de sa vie sentimentale dans les médias et cette fois-ci, elle est liée de façon inattendue à l’interprète du tube « Daddy Chocolat ».

La relation Koba LaD et Mélanie Da Cruz s’intensifie !

L’année dernière, Koba LaD avait déjà enflammé les réseaux suite à sa relation Astrid Nelsia, ils s’étaient affichés tous les deux à plusieurs reprises très proches sur Instagram et Snapchat, questionné sur le sujet, le rappeur français avait esquivé le sujet avant de prendre ses distances avec la jeune femme. Une autre influenceuse semble donc avoir attiré Koba, Mélanie Da Cruz, la rumeur d’une relation entre eux se précise depuis le mois de mars dernier et Aqababe a fait circuler une photo supposée du chanteur en train de parler avec la jeune femme.

« Il semblerait que le chevalier Koba LaD ait sorti le glaive et est venu à la rescousse de dame Mélanie. Chers cours, je pense que cette nouvelle va créer un séisme dans le royaume » affirme le blogueur, sauf que la personne avec Mélanie Da Cruz sur le cliché dévoilé n’est pas identifiable et le doute persiste. Pour le moment, aucun des protagonistes de cette rumeur ne s’est exprimé sur le sujet, mais le média Public allègue qu’une source a confié à leur magazine sur l’influenceuse et Koba LaD, qu’« ils prendraient du plaisir à se voir et se côtoieraient beaucoup » afin de donner plus de crédibilité à cette improbable rumeur.