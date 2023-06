Jon Jones ridiculisé par un groupe de jeunes, sa réaction est magique

La scène aurait pu se passer bien différemment, connaissant la réputation de Jon Jones connu pour être nerveux, le combattant de MMA a fait face à trois individus qui ont décidé de le provoquer avec beaucoup d’humour sans aucune méchanceté.

Reconnu comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire du MMA comme il l’a encore prouvé cette année face Ciryl Gane avec une victoire expéditive pour obtenir le titre de champion des poids lourds de l’UFC, Jon Jones se démarque par son style unique, mélangeant des techniques de frappe précises, des prises de soumission efficaces et une défense solide. Cependant, malgré ses succès sur le plan sportif, Jones a également fait face à des controverses en dehors de l’octogone, ce qui a parfois terni son image, comme avec la rumeur d’une dépendance à la cocaïne et ses déboires avec la justice.

Cette mauvaise considération colle à sa peau et lors d’une récente séance de dédicaces avec des fans, trois ados ont taquiné Jon Jones en arborant des maillots à l’effigie du champion de MMA avec un cliché de son « mugshot » mais il a pris cela avec humour. Connu pour être colérique, le pratiquant de MMA a réagi avec le sourire à ce tee-shirt affichant une photo de lui au commissariat suite à une interpellation alors que les jeunes hommes se sont fait siffler par les autres personnes dans une scène insolite que les protagonistes ont filmé avant de la diffuser sur les réseaux et de bien faire rire les internautes.

I mean…you kinda have to respect the troll job but they were probably scared for their lives 😂 pic.twitter.com/fMDK4HuUdO

— MMA Mania (@mmamania) June 12, 2023