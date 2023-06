Jul : les ventes de son album sont tombés, c’est impressionnant

Les ventes sont toujours aussi stratosphériques pour Jul !

Chaque album du « J » prend la première place du Top Album à sa sortie et il fait exploser les chiffres, la règle se confirme encore avec « C’est quand qu’il s’éteint ?« , découvrez tous les détails des ventes.

Pour son 28ème album dans sa carrière, Jul réalise le deuxième meilleur démarrage en rap français de cette année 2023. « C’est quand qu’il s’éteint ? » score 38 997 équivalent ventes en première semaine. Le Syndicat National de l’Edition Phonographique vient d’officialiser les chiffres avec le classement complet du Top Albums de la semaine, le rappeur prend la première place, le rappeur Gambi entre à la 5ème place avec « N’a stragia » et IK prend la 7ème place avec « Rêve de rue 2 ».

Dans les détails, Jul a écoulé 21 145 exemplaires de son album dans sa version physique (54%), 488 copies en téléchargement (1%) et enfin 17 364 exemplaires en streaming (45%). D’ici à quelques jours, le rappeur marseillais va donc assurément décrocher un nouveau disque d’or dans sa carrière déjà bien remplie de récompenses, il ne manque qu’un peu plus de 11 000 ventes pour y parvenir et avec la nouvelle édition du projet dévoilée aujourd’hui comprenant cinq inédits en bonus, ce seuil devrait être rapidement atteint.

Jul a relayé la bonne nouvelle sur son compte Instagram pour remercier son public avec le message, « 1ère semaine, merci la team je vous aime ! C’est trop ! ».

