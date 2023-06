Tyson Fury prêt à humilier Jon Jones et Francis Ngannou

Jon Jones et Francis Ngannou se font ouvertement provoquer par Tyson Fury qui lance un défi de fou aux deux combattants de MMA pour annoncer qu’il est prêt à en découdre avec eux dans la même soirée.

Je les affronte le même soir, propose Tyson Fury !

Connu pour ses déclarations sulfureuses, sa personnalité excentrique et son franc-parler, Tyson Fury reste fidèle à sa réputation. Alors que le boxeur professionnel britannique pourrait se frotter prochainement à Jon Jones dans un combat de boxe anglaise, il n’a pas hésité à narguer ce dernier ainsi que Francis Ngannou. Mesurant plus de 2 mètres de haut, cette envergure impressionnante lui confère un avantage sur ses adversaires, Fury s’est fait connaître en 2015 sur la scène internationale en remportant le championnat du monde poids lourds de la WBC (World Boxing Council) face à Wladimir Klitschko.

En plus de son talent sur le ring, l’athlète britannique est réputé pour sa personnalité excentrique, charismatique et son franc-parler, il vient encore de le démontrer une nouvelle fois en assurant pouvoir enchainer Jon Jones et Francis Ngannou lors d’un même événement pour les battre tous les deux. « Voilà une idée. Et, si je combattais Jon Jones et Francis Ngannou le même soir ? Voilà à quel point j’estime ces minables. Allez les gars !« annonce publiquement Tyson Fury dans une vidéo postée sur les réseaux.

Cette affirmation un peu trop confiance de Tyson au scénario surréaliste ne devrait pas manquer de faire réagir Jon Jones et Francis Ngannou qui ont comme point commun d’avoir battu dans la cage Ciryl Gane.

En lien : Francis Ngannou se moque de la déroute de Ciryl Gane, sa réaction est magique

Tyson Fury now saying he wants to fight Jon Jones and Francis Ngannou on the same night… [🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/aoka2ANZI6 — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 14, 2023