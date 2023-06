Voici pourquoi Gims a changé de nom

La raison du changement de nom de scène de Gims

En attendant le début de son Summer Tour avec son frère Dadju pour retrouver son public sur scène avec des dates de concerts dans toute la France, Gims fait parler de lui ces derniers jours avec ses multiples apparitions à la Fashion Week à Paris et ses connexions avec les rappeurs américains de passage en France pour assister aux défilés de plusieurs grandes marques de luxe, mais le saviez-vous à ses débuts Meugui n’avait pas tout à fait le même nom de scène.

Après avoir fait des apparitions remarquées aux défilés de LVMH, Christian Dior et Kenzo dans la capitale française, Gims a récemment rencontré en studio Quavo pour vraisemblablement enregistrer une collaboration inédite avec le membre du groupe Migos, une rumeur qui n’est pas encore confirmée pour le moment. Le rappeur américain qui semble bien s’entendre avec l’ancien membre de la Sexion D’Assaut mais il ne sait sans doute pas que son compère français a fait un choix radical à un tournant de sa carrière il y a quelques années en décidant de faire une modification à son nom, tout en expliquant pourquoi.

Pourquoi il a enlevé Maître ?

Au début de sa carrière avec la Sexion D’Assaut, l’interprète de “Bella” opte pour le pseudo, “Maître Gims” (une référence au cinéma asiatique ainsi qu’au monde des arts martiaux) et connait le succès d’abord avec son groupe puis en solo après avoir quitté le label Wati B. En 2019, il prend une décision qui surprend ses fans avec un petit changement de son nom de scène, mais qui marque les esprits de son public en annonçant sur ses réseaux son choix de retirer la dénomination “Maître”.

À l’époque de la parution de la réédition de l’album “Ceinture Noire” avec “Transcendance“, il opte donc pour le nom de scène raccourci de Gims et le préserve par la suite, mais sans donner d’explication lors de cette annonce. C’est finalement un peu plus tard dans une interview télévisée qu’il se confie sur le sujet et la raison exacte de cette modification en se justifiant que le fait de se nommer “Maître” est sorti du contexte avec une représentation trop arrogante de sa personne, c’était simplement un délire à ses débuts qui ne correspond pas à sa véritable personnalité. “On a enlevé Maître parce que ça sortait de son contexte. À la base, c’était un délire comme on dit. Je faisais un clin d’œil aux arts martiaux et aux mangas. Ça a tout de suite pris un côté très arrogant et donc j’ai décidé de l’enlever” avait-il déclaré.

Désormais, le mari de Demdem affiche bien sur tous ses profils via les réseaux, les plateformes de streaming ou encore Youtube le nom de scène raccourci de Gims et cela n’a rien changé à son succès auprès de public depuis ce changement qui fait bien moins prétentieux qu’avant mais a marqué un tournant dans son évolution de carrière.