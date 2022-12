Booba remporte la victoire face à Magali Berdah et Demdem

Booba est fier de son travail concernant sa bataille contre Magali Berdah et Demdem. Le DUC gagne encore !

Après obtenu de la justice la validation de son compte Instagram OKLM supprimé illégalement selon le tribunal, les autorités viennent encore de donner raison à Booba. En effet Magali Berdah et Demdem ont réussi ces derniers mois a fait supprimer les profils Instagram utilisés par B2O mais après celui d’OKLM c’est au tour du compte de la Piraterie d’obtenir une remise en ligne suite à une décision de justice en faveur du rappeur du 92i.

“Après la fermeture illégale du compte instagram “OKLM” demandée par @MagaliBerdah c’est au tour de Demdem la 2ème femme de @gims de perdre son procès concernant cette fois la fermeture illégale du compte instagram “Lapiraterieofficial”” a commenté Booba en affichant le communiqué de presse annonçant la bonne nouvelle. Ce message de ses avocats explique suite à une décision de justice datée du 30 novembre, le tribunal judiciaire de Marseille a jugé “nulle et non avenue” la demande de suppression du profil Instagram “La Piraterie Official” réalisée suite à une plainte pour harcèlement de la compagne de Gims en début d’année, DemDem.

Pour le moment le profil n’a pas encore été réactivé sachant que cette été malgré la demande de la justice, le compte du média de B2O n’a pas été remis en ligne par le réseau social et pour le moment il utilise le compte SonsOfPiraterie mais qui n’est suivi que par 45 000 abonnés loin des 5 millions de son ancien profil personnel.

Après cette décision en sa faveur, les avocats de Booba ont exigé la réactivation des comptes Instagram et Meta de La Piraterie mais qui se encore attendre. Kopp a également remporté une autre bataille contre Magali Berdah dans sa guerre contre les influenceurs. Cette dernière a déposé une plainte pour cyberharcèlement il y a quelques mois et 8 personnes ont été placées en garde à vue à la fin du mois dernier dans cette affaire. 5 personnes seront jugées prochainement suite à l’avancement de l’enquête mais le fondateur du 92i n’en fait pas partie et n’a pas donné suite à sa convocation judiciaire cette semaine à laquelle il ne s’est pas présenté.