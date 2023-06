Lacrim taclé par Mounir Moons, “Tu n’es qu’un …”

Lacrim s’est encore attiré les foudres de Mounir Moons qui est habitué à tenir des propos virulents sur les rappeurs. Au mois juin, l’influenceur s’en était déjà pris à l’auteur des mixtapes RIPRO et il vient encore de récidiver sans mâcher ses mots.

Après une absence musicale, Lacirm a affirmé ne pas être fini en faisant son retour. Mounir Moons a interpelé le rappeur pour lui demander de s’arrêter et prendre sa retraite ou encore d’arrêt de mentir. “Tu ne sais même pas rapper, tu ne sais même pas mentir. Même dans le rap, tu n’es qu’un menteur. Ne dis pas que tu vas arrêter le rap, dis plutôt que tu vas arrêter de mentir, que tu vas arrêter de dire que tu es un Mexicain… Tu es une mer*e.”, a-t-il lancé sur Snapchat.

L’influenceur a ensuite assuré laisser Lacrim tranquille sauf que la déclaration de ce dernier dans un live sur les réseaux a relancé les hostilités. “Rien n’est impossible, je me suis assis avec le mec qui a fumé avec 2Pac.”, s’est exprimé Karim Zenoud de son vrai nom dans une vidéo, de quoi agacer Mounir Moons.

“Parce que tu t’es assis avec quelqu’un qui s’est drogué avec Tupac. Rien n’est impossible… Ce qui t’impressionne, c’est de savoir qui a fumé des joints avec 2Pac et Biggie.”, s’est exprimé très énervé Mounir Moons avant de poursuivre pour expliquer ses reproches contre le rappeur français.

“Pour toi, dans ta tête, tu as réussi ta vie, tu es arrivé au sommet. Mais, il y a un problème, tu ne réalises pas que tu viens de dire une énormité ? Tu t’es assis à côté d’un mec qui fume des cigarettes comme toi, clochard. Tu as cru que c’était qui ? Le rap t’est monté à la tête, le Mexique t’est monté à la tête. Les Mexicains font monter des tonnes et des tonnes. Tu t’es trompé de rêve.”, déclare l’influenceur.

Lacrim n’avait pas répondu aux précédents propos à son encontre de la part Mounir Moons mais cette fois-ci, il pourrait prendre la parole pour répliquer à cette provocation.

