Rohff adresse un message à Ninho

Rohff valide fort Ninho

Le onzième album de Hounsi est en préparation, baptisé “FITNA“. Ce projet n’a pas encore de date de sortie officielle, en revanche, son premier extrait est disponible depuis cette semaine avec le single “NotoriHous” produit par Slam sur lequel Rohff a convié son compère Big Ali pour une seconde collaboration entre eux après l’excellent “Dirty Hous”. En attendant le prochain extrait de cet opus, le rappeur du 94 était de passage dans l’émission du streamer Medja et s’est confié au sujet de Ninho.

Dans le programme DVM TV en Live diffusé sur Twitch, Rohff a assuré la promotion de “NotoriHous” dont le clip vient également de paraitre ce vendredi. Housni a accepté de répondre aux diverses questions des internautes sur différents sujets, il a livré son opinion sur la récente cérémonie des flammes sujette à des nombreuses critiques qui récompense les acteurs de la musique urbaine souvent oubliés lors de la cérémonie des Victoires de la musique ainsi que sur le rappeur Ninho.

Il apporte quelque chose à la culture

Au sujet de N.I, le Padre Du Rap Game a fait l’éloge du recordman des certifications en France qui s’apprête à sortir son nouvel opus dans quelques jours avec un premier single intitulé “25G“. “Ninho, il gère son truc, je trouve. Je le vois comme un mec qui a pris le bon pli du rap français. On sent qu’il a écouté Mafia K’1 Fry, Rohff, aime la culture et apporte quelque chose à la culture” déclare Rohff pour encenser le travail de l’interprète de “Lettre à une femme”.

Après avoir fait l’éloge de Ninho, Rohff s’est brièvement exprimé sur la cérémonie des flammes. “C’est une bonne idée d’organiser une cérémonie pour récompenser les artistes. C’est cool, mais je pense que ce sera de mieux en mieux.”, explique Housni qui déplore tout de même des imperfections, “j’ai plus l’impression que c’est une bande de copains qui ont fait plaisir à leurs copains”.

