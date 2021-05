Freeze Corleone et Central Cee font « polémique » en vidéo

En attendant la mise en ligne sur les plateformes de streaming de cette collaboration entre le rappeur français et Anglais, Freeze Corleone et Central Cee viennent de mettre en ligne le clip de leur featuring sur le morceau “Polémique” produit par Amine Farsi & Flem.

Freeze Corleone collabore avec un artiste signé par Drake

Cette collaboration inédite entre deux représentants de la drill dans leurs pays respectifs a été révélée au mois d’avril dernier par le manager du rappeur français avant la diffusion de plusieurs extraits sur les réseaux sociaux. L’enregistrement de ce morceau entre les deux artistes nommé “Polémique” à Paris a été suivi du tournage du clip dans la ville de Pantin où Freeze Corleone a grandi dans laquelle il a d’ailleurs clippé plusieurs de ses titres comme le single “Hors ligne” réalisé quartier Raymond Queneau.

Le 30 avril dernier, après une annonce au préalable quelques heures auparavant, le titre a été dévoilé dans son intégralité en direct sur la radio et en exclusivité totale sur OVO Radio, la radio du rappeur Canadien, Drake. Le clip “Polémique” vient finalement d’être mis en ligne sur Youtube ce jeudi 13 mai, la vidéo a été réalisée par Kunography et publiée sur la chaine du Mangemort Squad. “Bientôt disponible sur toutes les plateformes” peut-on lire en description du clip, le moreau devrait dont arriver sur Apple Music, Deezer et Spotify dans les prochains jours. “Freeze Corleone le plus fort, Maes est fort aussi, et PNL bien sûr” a également récemment confié Central Cee au sujet de cette connexion et sur les rappeurs français en répondant aux questions des internautes sur Instagram lors d’un live.