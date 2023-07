Jul annonce une bonne nouvelle sur sa collaboration avec l’OM

Jul et l’OM, c’est validé pour une nouvelle saison !

Le logo D&P du label de Jul va encore s’afficher sur le maillot pour la saison 2023/2024, après une collaboration de six mois signée l’hiver dernier, le rappeur marseillais a décidé de renouveler son partenariat avec son club de cœur l’Olympique de Marseille, il vient d’annoncer la bonne nouvelle à ses fans.

Pour la troisième semaine consécutive, Jul reste en tête du Top Albums en France graçe à son projet “C’est quand qu’il s’éteint ?” qui a cumulé 15 019 équivalents ventes la semaine précédente. L’opus totalise désormais près de 80 000 en trois semaines d’exploitation et s’approche de la certification de disque de platine. En parallèle de ce nouveau succès dans les bacs, le “J” a confirmé la poursuite de son partenariat avec l’Olympique de Marseille.

Une collection de vêtements D&P et l’OM va être commercialisée

“Merci Jul pour ces six mois. Le partenariat avec le J se prolonge pour une saison de plus. D&P sur le maillot de l’OM, maintenant tu nous connais” décrit le message du club phocéen publié sur les réseaux et relayé par Jul avec une vidéo de lui arborant le maillot de l’OM au stade Vélodrome pour illustrer la poursuite du contrat entre eux. Au mois de janvier dernier, le label D’Or et de Platine, du rappeur, avait conclu un contrat de sponsoring avec l’Olympique de Marseille afin d’afficher le logo sur la manche du maillot pendant les six derniers mois de la saison pour une somme astronomique de 30 000 euros par match sur 20 rencontres, soit un total de 600 000 euros.

Les deux partis ont donc décidé de continuer cette aventure ensemble avec une nouvelle collaboration entre le label et l’OM pour une collection inédite de produits OM x D&P afin de satisfaire les fans du chanteur et du club phocéen. Le montant du renouvellement de ce sponsoring n’a pas été révélé.

