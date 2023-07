Voici le Top 10 des albums Rap les plus streamés de tous les temps

On connaît enfin l’album de rap le plus populaire sur la plateforme de streaming Spotify, qui vient de dévoiler le classement des 10 albums les plus écoutés de tous les temps dans chaque genre musical. C’est le regretté XXXTENTACION qui prend la première place de ce classement.

Sans surprise, ce sont uniquement des noms de rappeurs américains (à noter l’exception de Drake, qui est canadien) qui apparaissent dans le classement des albums les plus streamés sur Spotify. On y retrouve de grands noms de la discipline, bien que certains poids lourds du rap, comme Eminem, Kanye West ou Jay-Z, soient étonnamment absents.

XXXTENTACION arrive donc en tête du podium avec “?” sorti en 2018 avant sa mort, et place un second projet dans le classement grâce à “17” sorti en 2017, qui se classe sixième. À la deuxième place, on retrouve Drake avec “Scorpion”, suivi d’un autre de ses projets, “Views”. Le rappeur canadien réussit à prendre une autre place dans ce Top 10 avec “More Life” à la neuvième position. Les deux artistes occupent donc 5 des 10 places de ce classement.

Tout comme XXXTENTACION, d’autres artistes intègrent le Top 10 avec deux albums : “Goodbye & Good Riddance” est quatrième et “Legends Never Die” prend la dernière place de ce classement. Travis Scott se classe cinquième avec “Astroworld”. Pop Smoke arrive en septième position avec l’opus “Shoot for the Stars, Aim for the Moon” sorti en 2020 après sa mort. Le rappeur originaire de Brooklyn est suivi par Kendrick Lamar avec “Damn” à la huitième place.

