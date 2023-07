Sadek recadre magistralement Zemmour sur la nationalité des émeutiers

Sadek dézingue Eric Zemmour !

Depuis le début de l’affaire du meurtre de Nahel par un policier, Sadek est très impliqué dans ce drame pour soutenir la famille de la victime. Ce drame a déclenché une vague d’émeutes dans toute la France depuis une semaine. Eric Zemmour s’est exprimé sur les auteurs des dégradations et le rappeur a décidé de le remettre en place concernant ses propos.

Suite au décès de Nahel, il y a une semaine, abattu par balle par un agent de police lors d’un contrôle routier après un refus d’obtempérer, Sadek s’est activé pour venir en aide aux proches du jeune homme décédé, notamment en versant 9 000 euros à la famille à partir du cachet de son prochain concert. “Ce n’est pas grand-chose, mais chacun doit agir à son échelle. Les “tweets d’indignation” ça va deux minutes. Je suis disponible pour toute action concrète”, a-t-il tweeté, avant de participer, tout comme Rohff, à la marche blanche en hommage à Nahel. En marge de cette manifestation pacifique, de nombreuses émeutes ont eu lieu dans les grandes villes du pays, ce qui a indigné Eric Zemmour.

Le rappeur rappelle les méfaits du fils de Zemmour !

“PROPOSITION. Parmi les émeutiers, il y a un tiers de mineurs. Un certain nombre d’entre eux n’est censé obtenir la nationalité française qu’à 18 ans. Je propose que toute participation aux #emeutes avec délit contre les représentations de l’État, les bâtiments publics, les élus, les forces de l’ordre ou les pompiers soit un motif de refus de la nationalité française. Ceux-là ne méritent pas de devenir nos compatriotes”, a déclaré le politicien sur Twitter concernant la nationalité des émeutiers. Sadek a tenu à le recadrer en rappelant que le fils d’Eric Zemmour n’est pas non plus exempt de tout reproche. En effet, au mois de mai dernier, son fils aîné a causé un grave accident de la circulation en étant ivre, et il a même été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour cette affaire, avec une obligation de soins.

“PROPOSITION. On met ton fils le shlag en désintox Et Palmade en prison, t’en penses quoi ?“, a répondu Sadek en rappelant aussi que Pierre Palmade est libre alors qu’il a causé au moins un grave accident de la route sous l’emprise de la cocaïne. Déterminé à faire la morale à Zemmour, il a ensuite rappelé quelques faits divers concernant les enfants de politiciens, avec des articles de presse, sur l’accident de voiture du fils du président de Reconquête, du fils de Nadine Morano interpellé pour un délit de fuite sous cocaïne, ou encore le fils de Valérie Pécresse contrôlé en possession de cannabis. “Et ce sont eux qui veulent donner des leçons d’éducation parentale ? LOL“, a ajouté en commentaire le rappeur du 93.

