Abdel Soulax sort sans scrupules des dossiers compromettants sur Nasdas

Abdel Soulax déchaîne sa colère contre Nasdas, ancien gendarme, avec de grosses révélations. L’influenceur s’en est pris violemment au célèbre snapchateur qui compte des millions d’abonnés sur l’application et qui a récemment affirmé être proche de devenir millionnaire.

La notoriété de Nasdas sur les réseaux sociaux a explosé ces derniers mois. Il est devenu le snapchatteur français le plus suivi sur l’application et n’hésite pas à afficher les revenus qu’il a accumulés grâce à la publicité sur le réseau social gratuit de partage de photos et de vidéos. Le jeune homme fait preuve d’une grande générosité envers sa communauté. Il a notamment réalisé un coup d’éclat en donnant le code d’une carte bancaire aux internautes pour effectuer des achats en ligne, avec un plafond par achat. Cette opération a créé un énorme buzz.

Abdel Soulax accable sans pitié Nasdas sur son passé !

Nasdas s’est également filmé en train de venir en aide aux jeunes de son quartier. Dernièrement, il s’est exprimé sur le drame de la mort de Nahel et a poussé un coup de gueule contre la cagnotte mise en place pour soutenir le policier responsable du tir mortel sur le jeune homme. L’influenceur a partagé la cagnotte pour soutenir les proches de la victime de ce drame, ce qui a quasiment doublé son montant. Mais Nasdas s’est retrouvé en Top Tweet pour une autre raison, les révélations à son encontre provenant d’Abdel Soulax.

Ce dernier affirme que Nasdas est un ancien gendarme et qu’il aurait utilisé un procédé illégal pour obtenir les billets qu’il a distribués. “Hier, j’ai dévoilé des vrais secrets. Quand on dévoile des secrets, on rase les murs. On parle en connaissance de cause. Hier, on a sorti les exclusivités. Tu distribues des billets gratuits toi ? Tu distribues des billets gratuits.”, déclare Abdel Soulax avant de poursuivre, “Ce sont les sous des perquisitions, quand tu as cassé des portes avec tes potes gendarmes. À la caserne de l’Isère pendant 24 mois, durant 2 piges. Tu étais OPJ, tu as fait gendarme. L’argent que tu distribues, c’est l’argent des sous scellés.”.

“En plus, quand tu travaillais à la caserne de l’Isère durant 24 mois, tu as pété tous les braqueurs et voleurs du département de l’Isère. Les gars sont tous en cavale ou au chtar à cause de qui ? Toi. Tu es le père Noël toi pour distribuer de l’argent ? C’est l’argent des voleurs et des braqueurs de banques, sale traître va ! Aujourd’hui, le masque, il est tombé”, ajoute ensuite Abdel Soulax. Nasdas n’a pas répondu pour le moment aux accusations.

Nasdas qui a fait fortune en prenant l’argent des criminels qu’il a fais tomber en tant que gendarme mdrrrr ça c’est du divertissement merci AbdelSoulax pic.twitter.com/EnriE7EEpp — Magellan khemem comme Batman🇰🇵 (@KingMagellan) July 4, 2023

La vérité sur la provenance de l’argent de nasdas ?!#Nasdas pic.twitter.com/UU9TrEVHpu — 1 seconde avant le drame (@oneseconddrama) July 4, 2023